آمنه غلام‌ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات مختلف و هماهنگی‌های لازم اداره‌کل ورزش و جوانان و اعضای هیأت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان استان و رایزنی با فدراسیون و مسؤولان استانی بزودی دو رویداد بین‌المللی رشته گلبال نابینایان به میزبانی کردستان برگزار می‌شود.

وی افزود: اولین دوره داوری بین‌المللی رشته گلبال با حضور ۱۰ داور برتر از استان‌های مختلف کشور با مدرسی خانم AURORA ZANOLIN «آرورا زانولین» رئیس انجمن جهانی گلبال از کشور ایتالیا از روز پنجشنبه ۷ دیماه در سنندج آغاز می‌شود.

غلام‌ویسی یادآور شد: این دوره که برای اولین بار به میزبانی استان کردستان برگزار می‌شود، در دو بخش تئوری و عملی است.

وی تصریح کرد: داوران شرکت کننده آخرین قوانین و اصول داوری رشته گلبال را در سالن خانه ورزش‌های نابینایان و کم بینایان سنندج فرا می‌گیرند.

سرپرست ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: دومین دوره تورنمنت بین‌المللی گلبال نابینایان و کم بینایان در بخش آقایان با حضور ورزشکاران سه کشور ایران، عراق و ترکیه در سنندج برگزار می‌شود.

وی گفت: شش تیم به نمایندگی از سه کشور شرکت کننده در این تورنمنت سه روزه حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه کردستان با دو تیم A و B به عنوان نماینده کشورمان در این تورنمنت بین‌المللی حضور پیدا می‌کند، اضافه کرد: رقابت‌های تورنمنت بین‌المللی گلبال از صبح روز شنبه نهم دی آغاز و تا روز دوشنبه یازدهم دیماه ادامه خواهد داشت.

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