دریافت 25 MB
کد مطلب 5977601
  1. فیلم
  2. بین الملل
۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۹

فیلم عملیات موفق قسام در شمال غزه علیه اشغالگران با موشک یاسین

فیلم عملیات موفق قسام در شمال غزه علیه اشغالگران با موشک یاسین

گردان‌های قسام اعلام کردند که چند نفربر صهیونیستی را در شمال غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده‌اند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • AE ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      30 10
      پاسخ
      احسنت
      • جلال IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
        1 0
        الله اکبر و لله الحمد
    • امین IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      الله اکبر ماشاالله ،به امید پیروزی حق علیه باطل
    • علی عباسی IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      13 6
      پاسخ
      سازمان ملل بایدآمریکارابه جرم چنایتار جنگی در غزه محاکمه کند اگر سازمان ملل واقعی است
    • امیر IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      18 12
      پاسخ
      دم بچه مقاومت اسلامی گرم
    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      17 5
      پاسخ
      خدا قوت از نظر دشمنان دور باشید
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      4 0
      پاسخ
      زنده باد مقاومت‌
    • AE ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      4 0
      پاسخ
      درود بر رزمندگان اسلام. بزنید بزنید خدا با شماست
    • مجید IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      2 0
      پاسخ
      پیروزی برای مقاومت و حماس هست مطمئنم ، چونکه با همه سختی‌ها پای کشور و سرزمینشان ایستاده اند و به خدا توکل کرده اند این مردم هرگز شکست را نخواهند پذیرفت ، از طرفی اسرائیل از درون در حال فروپاشی است و مخالفینش چه در داخل چه در خارج هر روز بیشتر میشوند
    • س IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      3 1
      پاسخ
      سازمان ملل وجود ندار بگوید افراطیون واتیکان فرقه عسویون خونخوار باقی مانده که امریکا وملل وکاخ سفید که دنیا اداره میکنه.و دادگاه لاحه باید محاکمه بشه چون همه سکوت کردن از بمب اتم امریکا ترسیدن مسلمانان بیاری خدا یکی میشن
    • علی IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      2 0
      پاسخ
      سلام دمتان گرم از اینکه خبرهای غزه را پوشش می دهید . دیگر رسانه ها ، خبرگزاری ها ، سایت ها یاد بگیرند انسان های بی درد از غم ودرد غزه چه خبری دارند ؟
    • IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      3 1
      پاسخ
      خواهشمند مسول سایت به جای هلاکت کلمه به درک واصل شدن را در مورد دشمن صهیونیستی استفاده کند چرا که هلاکت بیشتر در مورد کشته شدن شخص غیر از دشمن است در مورد دشمن از کلمه به درک واصل شدن حتما استفاده کن معنی آن هم به جهنم رفتن است
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      2 1
      پاسخ
      دمشون گرم چه دقیق می‌زنن با مگسک اسلحه و لگد زیاد اسلحه انشاالله پیروز باشند
    • احسان IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      4 0
      پاسخ
      دمتون گرم خدا قوت
    • هی داد بیداد IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      5 0
      پاسخ
      ایوووول حماس!! این گولاخ ها رو باید ادب کرد اگه مستقیم با مقاومت و محور مبارزان درگیر میشدن تا امروز ده بار تکلیف جنگ مشخص شده بود و چه بسا مجاهدان در خیابان های تل اویو زنجیر به گردن نتانیابو میگشتن، اما این شیاطین تا الان ٢٠ هزار نفر بی دفاع و غیر نظامی را شهید کرده اند و جامعه بیغیرت جهان ساکت
    • سیدشفیق عاطفی DE ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      5 3
      پاسخ
      لعنت خداوند متعال برشیطان و همراهانش این آمریکایی ها ویهودی ها ازشیطان هم بدتر هستند زنده باد مقاومت اسلامی
    • نادرمحمدی IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      2 0
      پاسخ
      الموت اسرائیل. ماشاالله به بچه های مقاومت
    • ممد IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      2 0
      پاسخ
      سازمان تو خالی

    فیلم‌های پربازدید