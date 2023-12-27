دریافت 25 MB کد مطلب 5977601 https://mehrnews.com/x33PDS ۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۹ کد مطلب 5977601 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۹ فیلم عملیات موفق قسام در شمال غزه علیه اشغالگران با موشک یاسین گردانهای قسام اعلام کردند که چند نفربر صهیونیستی را در شمال غزه با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادهاند. کپی شد مطالب مرتبط حداقل ۶ نظامی صهیونیست در نبردهای غزه و مرز لبنان به هلاکت رسیدند هدف قرار گرفتن مواضع رژیم صهیونیستی با شلیک ۱۲ موشک از سمت لبنان حمله مقاومت اسلامی عراق به پایگاه آمریکا در الشدادی سوریه آلبانیز: سازمان ملل اگر میخواهد اعتبارش را حفظ کند، باید اسرائیل را پاسخگو کند سازمان ملل از حملات اسرائیل به نوار غزه ابراز «نگرانی شدید» کرد برچسبها رژیم صهیونیستی گردانهای قسام مقاومت فلسطین جنگ غزه فلسطین
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