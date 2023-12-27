رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مازندران سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی برای دیدارهای مردمی، شرکت و سخنرانی در اولین آئین نکوداشت مرحوم آیت الله الهیان در مصلای جوادالائمه (ع) رامسر سفر کرد و دیدار مردمی در شهرهای محمودآباد، نور و تنکابن و سخنرانی در نماز جمعه نوشهر از جمله برنامه‌های سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مازندران است



آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر تکریم الگوهای اخلاقی در جامعه، گفت: تکریم الگوهای اخلاقی بسیار اثرگذار است و مرحوم آیت الله الهیان یک الگوی اخلاقی و شخصیتی فاضل و عامل بود



وی افزود: در این سفر قرار است جلساتی نیز با اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و روحانیت برگزار شود.