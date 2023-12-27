  1. استانها
  2. مازندران
۶ دی ۱۴۰۲، ۸:۰۷

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مازندران سفر کرد

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مازندران سفر کرد

رامسر- آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مازندران سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی برای دیدارهای مردمی، شرکت و سخنرانی در اولین آئین نکوداشت مرحوم آیت الله الهیان در مصلای جوادالائمه (ع) رامسر سفر کرد و دیدار مردمی در شهرهای محمودآباد، نور و تنکابن و سخنرانی در نماز جمعه نوشهر از جمله برنامه‌های سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مازندران است

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر تکریم الگوهای اخلاقی در جامعه، گفت: تکریم الگوهای اخلاقی بسیار اثرگذار است و مرحوم آیت الله الهیان یک الگوی اخلاقی و شخصیتی فاضل و عامل بود

وی افزود: در این سفر قرار است جلساتی نیز با اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و روحانیت برگزار شود.

کد مطلب 5977631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها