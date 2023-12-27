به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی صبح چهارشنبه در نشست مدیران کار و تأمین اجتماعی اظهار داشت: کارآفرینی یک کار فرهنگی و مهارتی است و نیاز به زمان دارد و ما زمان را از دست داده ایم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: بازنگری در سرفصلهای آموزشی و گنجاندن مبحث کارآفرینی به صورت کاربردی و عملی باید انجام پذیرد.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر به منظور تغییر فرهنگ خانوادهها و نگرش به سمت کارآفرینی در قالب انجمن اولیا، صدا و سیما و نهادهای فرهنگی اقدامات خوبی انجام شده است و لیکن کافی نیست.
کشاورزی بیان کرد: با جدیت به دنبال فعالسازی باشگاه کارآفرینان نوجوان در مدارس استان بوشهر با کمک آموزش و پرورش خواهیم بود.
وی گفت: تغییر نگرش به مهارت باید از نهاد خانوادهها شروع شود و آموزش و پرورش ساز و کار اجرایی آن را در برنامههای درسی لحاظ کند و همچنین وزارت متبوع میتواند در سیاست گذاری کلان نقش آفرینی کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: مهمترین هدف تشکیل باشگاه کارآفرینان نوجوان، پرورش مهارتهای نرم کارآفرینی و تقویت نگرش کارآفرینی در نوجوانان، آشناسازی مربیان، معلمان، دبیران و دانشجویان با مباحث کارآفرینی، تغییر روشهای تدریس متناسب با مبانی کارآفرینی با هدف افزایش تواناییهای کارآفرینانه نوجوانان و آشنا کردن خانوادهها با مباحث کارآفرینی به منظور تربیت نوجوانان در محیط خانواده است.
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