به گزارش خبرنگار مهر، «عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حتماً در بازنگری که طی روزهای آینده انجام میشود، اپراتورها را مکلف میکنیم که بستههای متنوعتری را برای مردم فراهم کنند.
وی در خصوص مشکل پیش آمده برای اینترنت در روزهای گذشته، افزود: اختلالی در یکی از مراکز مخابراتی تهران بود که برطرف شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی در خصوص امکان دور زدن رجیستری موبایل، گفت: سامانه رجیستری همچنان کار خود را با دقت انجام میدهد. این سامانه کار مشترک ما با وزارت صمت و اپراتورها است و طبیعی است سامانه باید مدام به روز شود، چون فناوریها و گوشیهای جدید وارد بازار میشود.
زارعپور گفت: به دنبال سود اپراتور نیستیم و به دنبال افزایش کیفیت هستیم. اگرچه از سال ۹۶ تعرفهها دست نخورده اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است، هنوز تصمیمی گرفته نشده است اما قطعاً افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه را نمیپذیریم.
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