به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت امروز چهارشنبه (۶ دی ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران گفت: امروز هیأت وزیران به پیشنهاد وزیر صمت تعرفه‌های قطعات منفصل خودروها پاسخ مثبت داد تا این بخش ساماندهی شده و به گونه‌ای که از تولید داخل حمایت شود.

وی افزود: تمرکز بر شیوه پلکانی تعرفه‌های خودروها اصلاح شد که هرچه خودرو به سمت کامل برود تعرفه‌ها افزایش یابد و هرچه به قطعات و حمایت از تولید داخل برود، تعرفه‌های گمرکی در آن کاهش پیدا می‌کند.

بهادری جهرمی اظهار داشت: در عین حال هرچه به سمت خودروهای هیبریدی و برقی و خودروهای اقتصادی حرکت شود تعرفه‌ها کاهش و هرچی به سمت خودروها با قیمت بالاتر و غیره باشد تعرفه‌های واردات افزایش می‌یابد.

وی در خصوص مصوبه دیگر هیأت وزیران گفت: مصوبه دیگر هیات وزیران در خصوص وزارت گردشگری برای کسانی است که به دنبال نگهداری و نمایش خودروها و وسایل نقلیه تاریخی هستند تا آنها بتوانند خدمات بهتری را بگیرند و مورد حمایت واقع شوند.

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