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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

بهادری جهرمی در حاشیه نشست هیأت دولت:

واردات خودروهای هیبریدی زمینه کاهش تعرفه‌ها را فراهم می کند

واردات خودروهای هیبریدی زمینه کاهش تعرفه‌ها را فراهم می کند

سخنگوی دولت واردات خودروهای برقی، هیبریدی با قیمت پایین را زمینه ساز نزدیک شدن تعرفه‌های این خودروها به صفر یا یک درصد دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت امروز چهارشنبه (۶ دی ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران گفت: امروز هیأت وزیران به پیشنهاد وزیر صمت تعرفه‌های قطعات منفصل خودروها پاسخ مثبت داد تا این بخش ساماندهی شده و به گونه‌ای که از تولید داخل حمایت شود.

وی افزود: تمرکز بر شیوه پلکانی تعرفه‌های خودروها اصلاح شد که هرچه خودرو به سمت کامل برود تعرفه‌ها افزایش یابد و هرچه به قطعات و حمایت از تولید داخل برود، تعرفه‌های گمرکی در آن کاهش پیدا می‌کند.

بهادری جهرمی اظهار داشت: در عین حال هرچه به سمت خودروهای هیبریدی و برقی و خودروهای اقتصادی حرکت شود تعرفه‌ها کاهش و هرچی به سمت خودروها با قیمت بالاتر و غیره باشد تعرفه‌های واردات افزایش می‌یابد.

وی در خصوص مصوبه دیگر هیأت وزیران گفت: مصوبه دیگر هیات وزیران در خصوص وزارت گردشگری برای کسانی است که به دنبال نگهداری و نمایش خودروها و وسایل نقلیه تاریخی هستند تا آنها بتوانند خدمات بهتری را بگیرند و مورد حمایت واقع شوند.

در حال تکمیل…

کد مطلب 5977954
رامین عبداله شاهی

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