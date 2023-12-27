پلمب ۲۹۳ تجهیزات بازی و ۲۸ مجموعه تفریحی غیراستاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ۹ ماه سال جاری، ۲۰۳۵ مورد بازرسی از تجهیزات بازی استان تهران انجام شده و در نتیجه آن، ۲۹۳ تجهیز بازی و همچنین ۲۸ مجموعه تفریحی به دلیل رعایت نکردن الزامات استاندارد، پلمب شد. همچنین در این مدت، برای بیش از ۲۶۴۷ تجهیز شهربازی، مجوز استاندارد توسط این ادارهکل استاندارد صادر شده است.
بر این اساس تمامی تجهیزات تفریحی اعم از شهربازیها، کابلراهها، زمین بازی و مراکز تفریحی آبی مشمول استاندارد اجباریاند و شهرداریهای سطح استان ملزم و مکلف به همکاری با ادارهکل استاندارد جهت جلوگیری از بهرهبرداری تجهیزات تفریحی غیراستاندارد مستقر در اراضی تحت مدیریت خود هستند.
گفتنی است در استان تهران ۲۱۱ شهربازی شناسایی شده وجود دارد که از این تعداد، ۱۵۴ شهربازی روباز و در اراضی تحت تملک شهرداریهای استان هستند.
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