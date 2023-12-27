حامد شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود یکسال است سامانه مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهرداری اصفهان اجرا شده است، اظهار کرد: در این سامانه، حجم پسماندها برآورد و سپس از مبدا تا محل تخلیه مدیریت می‌شود که هزینه‌های آن از تولیدکننده دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: راه اندازی این سامانه سبب شده است تا هم در مبدا تولید مدیریت جامعی داشته باشیم و هم از تخلیه آنها در محل‌های غیر مجاز همچون حاشیه جاده‌ها که سلامت جاده را تهدید می‌کند، جلوگیری شود.

شریفی با اشاره به اینکه با راه اندازی این سامانه طی یک سال گذشته کمتر شاهد تخلیه نخاله‌های ساختمانی در محل‌های غیر مجاز هستیم ولی همچنان تخلف‌هایی در این رابطه وجود دارد، افزود: یکی از مهمترین چالش‌های موجود برای مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی، وجود مراکز تخلیه غیر مجاز در شهر و همچنین در اطراف اصفهان است.

معاون اجرایی و فنی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: این مساله، وحدت رویه برای مدیریت نخاله‌های ساختمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاهی نمی‌توانیم نخاله‌هایی که از مبدا بارگیری می‌شود را کنترل کنیم. بنابراین تصمیم داریم با همکاری استانداری، فرمانداری و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، مراکز مجاز دیگری در نقاط مختلف حاشیه شهر اصفهان برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی و مدیریت آنها تعریف کنیم.

زنجیره تولید تا تخلیه پسماندهای ساختمانی

شریفی با تأکید بر اینکه با توسعه سامانه مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در اواخر امسال یا اوایل سال آینده، زنجیره تولید تا تخلیه نخاله‌های ساختمانی و عمرانی تکمیل می‌شود، گفت: در این صورت می‌توانیم مدیریت دقیق‌تری بر این نوع پسماندها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه همه ساخت و سازهای انجام شده طی یک سال گذشته شهر اصفهان در سامانه مذکور به ثبت رسیده و برای آنها بارنامه صادر شده تا نخاله‌های ساختمانی در مسیر حمل مدیریت شود می‌گوید: سامانه مدیریت پسماند ساختمانی و عمرانی در حال حاضر در اختیار شهرداری است و شهروندان متقاضی از طریق کارگزاران می‌توانند مجوز خاکبرداری را دریافت کنند.

شریفی می‌افزاید: در آینده پنل کاربری این سامانه در اختیار شهروندان متقاضی قرار می‌گیرد تا علاوه بر بارگزاری اطلاعات خود برای انجام خاکبرداری، بتوانند پیمانکار حفار را نیز انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر برای نخاله‌های عمده طراحی شده است می‌گوید: در حال حاضر نخاله‌های ساختمانی شهر اصفهان در سایت گردنه زینل دفن می‌شود اما در آینده سایت دیگری در غرب اصفهان ایجاد خواهد شد.