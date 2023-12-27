ورزشکاران پیوندی آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور پیوند اعضا آقایان در رشته‌های دو و میدانی، بدمینتون، تنیس روی میز و دارت در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران رامسر برگزار شد.

نمایندگان پیوند اعضای استان توانستند در این مسابقات ۴ مدال طلا، یک مدال نقره و ۵ مدال برنز را از آن خود کردند و با بردهای شیرین در مقابل حریفان خود از استان‌های مختلف ایران اسلامی به مقام قهرمانی رسیدند.

سید حسین صدقی در رشته دو پنج هزار متر مدال طلا، در رشته پرتاب توپ مدال برنز و در رشته پرتاب وزنه برنز، فرزاد شریقی در رشته دو ۸۰۰ متر مدال برنز، حامد سلطانپور در رشته دارت مدال برنز، پیمان رضوی در رشته بدمینتون مدال طلا، امیر عباس شاهسوار قوچی مدال برنز در رشته دو ۶۰ متر و کریم شهباز در رشته پرتاب توپ نقره، رشته دو ۶۰ متر طلا و رشته دو ۲۰۰ متر مدال طلا را از آن خود کردند.