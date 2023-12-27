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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نهاوندخبرداد؛

کشف ۸ هزار و ۵۴۰ قرص نان عرضه خارج از شبکه در نهاوند

کشف ۸ هزار و ۵۴۰ قرص نان عرضه خارج از شبکه در نهاوند

همدان- سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند از کشف ۸ هزار و ۵۴۰ قرص نان عرضه خارج از شبکه در نهاوند خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توکل آبشناس با اشاره به اینکه تعداد ۸ هزار و ۵۴۰ قرص نان لواش و تافتون در عرضه خارج از شبکه کشف شده است اظهار کرد: این میزان نان به منظور انتقال به خارج از شهرستان آماده شده بود که با بازرسی‌های مستمر کشف شد.

وی با بیان اینکه این نان‌ها به منظور انتقال به شهرستانی از استان همجوار جمع‌آوری شده بود افزود: گشت مشترک جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتحادیه نانوایان این تخلف را کشف کرد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند یادآور شد: در این راستا خبازان متخلف و راننده نیسان به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی در پایان به واحدهای نانوایی و متخلفان هشدار داد و گفت: با مرتکبان تخلف بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 5978173

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