به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ولایی برحق از برگزاری ویژه برنامههای سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی خبر داد و عنوان کرد: از امروز تا ۱۳ دی ماه، ویژه برنامههایی با عنوان «سردار فاطمی» در استان برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامه ریزی بیش از ۸۰۰ برنامه بزرگداشت در نقاط مختلف استان در هیئات مذهبی، مساجد و مجموعهها و کانونهای فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: ۳۰۰ محفل انس با قرآن کریم توسط اداره امور قرآنی این اداره کل، با عنوان «آیه مقاومت» برنامه ریزی و اجرا میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز مطرح کرد: اجرای ویژه برنامههای بصیرتی در مساجد استان در سالروز وفات حضرت ام البنین (س) و ویژه برنامههای ۹ دی و توزیع بیش از ۷۰ هزار جلد کتاب مرتبط با زندگی نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی از جمله برنامههای این ایام است.
حجت الاسلام ولایی برحق افزود: همایش و گردهمایی راویان سیره سردار حاج قاسم سلیمانی، برگزاری دورههای آموزشی در سامانه مبشران، مانور و اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم در مرکز استان و شهرستانها، میدان سوختن بانوان در پویش حرف آورد و تکریم مادران شهدا با عنوان مادرانه از دیگر برنامهها هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تاکید بر شور و شعور مردمی در پویش «حریفت منم» بیان کرد: از بین ۱۱ میلیون نفر ایرانی شرکت کننده در این پویش، ۵۰۰ هزار نفر مربوط به استان البرز هستند که امید است به یاری و نگاه ویژه شهروندان البرزی این تعداد به یک میلیون نفر برسد.
وی ضمن دعوت از آحاد مردم به تعظیم شعائر و حضور فعالانه در این مراسم گفت: مردم شهیدپرور و انقلابی استان البرز همانگونه که در سالهای گذشته در سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی حضور پررنگی داشتند، امسال نیز در این ایام برای حفظ و اشاعه مکتب فاطمی و مکتب سلیمانی در میدان حاضر خواهند شد.
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