پتروشیمی هگمتانه تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد استاندار همدان در پایان جلسهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در جمع خبرنگاران، گفت: موضوع تسهیلات بانکی معوق سنوات گذشتهی پتروشیمی هگمتانه در این جلسه مطرح شد؛ که مقرر گردید ۱۰ درصد بدهی پرداخت و باقیمانده هر سه ماه یکبار به مدت یکسال تقسیط شود.
وی افزود: پتروشیمی هگمتانهی همدان پیویسی گرید پزشکی تولید میکند و محصولات این شرکت قابل رقابت با محصولات خوب خارجی است.
استاندار همدان گفت: همانطور که از واحدهای تولیدی حمایت میکنیم، از این واحد نیز حمایت لازم را داریم تا ظرفیتش برای استان مورد استفاده قرار گیرد.
قاسمی فرزاد تاکید کرد: برای حل مشکل تأمین خوراک پتروشیمی هگمتانه چهار جلسه با وزیر محترم نفت و دو جلسه نیز با مدیرعامل محترم صنایع پتروشیمی ایران داشتیم و با وجود اینکه همهی شرکتهای نیازمند به مواد پتروشیمی باید نیازمندی خود را از طریق بورس تأمین کنند اما مقرر گردید ۲ هزار تُن خوراک برای پتروشیمی هگمتانه تأمین شود که یکهزار و ۳۰۰ تُن آن تحویل شده و واگذاری باقیمانده منتظر تأمین مالی توسط شرکت است.
وی افزود: همچنین پروندهی دو واحد تولیدی که مشکل بدهی بانکی داشتند، مطرح شد که مقرر گردید؛ موضوع واحد اول مجدد در جلسهی کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و واحد دوم نیز ۱۰ درصد بدهی بانکی را پرداخت و فرصت تسویه کامل طی یکسال برای پرداخت باقیمانده به آن داده شود.
نظر شما