لزوم آمادگی ستاد خدمات سفر فردوس در ایام سالگرد شهادت سردار دلها

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فردوس به ریاست فرماندار شهرستان و باحضور معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری و روسای کمیته‌های ده‌گانه واعضای اصلی ستاد خدمات سفر شهرستان با هدف استفاده از تمام توان دستگاه‌های مستقر در شهرستان، برای ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران مرقد مطهر سردار دلها و برنامه‌ریزی برای ایام نوروز ۱۴۰۳ در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

مهدی روشن، فرماندار فردوس در این جلسه با اشاره به موقعیت مناسب شهرستان و قرارداشتن در مسیر تردد زائران امام هشتم و مرقد مطهر سردار دلها اظهار کرد: خدمات‌رسانی به مسافران و زائرانی که فردوس در مسیر تردد آنها قرار دارد دیگر منحصر به ایام تعطیلات نوروزی و زائران امام هشتم علیه‌السلام نیست، بلکه به‌دلیل مناسبت‌های مهم دیگر در طی سال، از جمله سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی باید تمام دستگاه‌های عضو ستاد سفر با هم‌افزایی، نسبت به ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران اقدام و در آمادگی کامل باشند.

وی گفت: با توجه به در پیش بودن چهارمین سالگرد ایام شهادت سردار دلها، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به زائران با برپایی موکب‌ها، نظافت سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌های بین‌راهی و کمپ‌های گردشگری، اسکان و پذیرایی از زائران در واحدهای گردشگری و غیره باید انجام پذیرد.

فرماندار فردوس با اشاره به حجم بالای تردد زائران از مسیر فردوس بر آمادگی دستگاه های خدماتی و امدادی نیز تاکید و خواستار همراهی کاروان‌های زیارتی به‌ویژه در این ایام شد.

وی به بخشی از اقداماتی که باید صورت گیرد اشاره داشت و یادآور شد: همکاری دستگاه‌های اجرایی برای برپایی موکب‌های پذیرایی و ارائه خدمات به زائران مرقد مطهر سردار دلها، انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های گردشگری ، برپایی کانکس ایمنی سلامت در میدان گلشن، پیگیری جذب اعتبارات زیرساختی در حوزه گردشگری، پیگیری جذب اعتبارات تکمیل بازارچه صنایع‌دستی،پاکسازی و رفع نواقص تابلوهای جاده‌ای در محورهای مواصلاتی و سطح شهرستان، شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر قیمت اجناس و مواد غذایی؛ آمادگی و تجهیز و فعالیت ستاد اسکان در ایام شهادت و نیمه شعبان؛ آمادگی تجهیزات امدادی و آتش نشانی؛ آمادگی هیئت‌های مذهبی برای اسکان اضطراری؛ برپایی سیاه‌چادر عشایری در کیلومتر ۳۵ محور فردوس - دیهوک برای ارائه خدمات به زائران، نظافت و تجهیز نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی مجتمع‌های بین‌راهی، میادین، پارک‌ها و کمپ‌های اسکان موقت و .... را از مهمترین مواردی عنوان کرد که باید مورد توجه اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان قرار گیرد.

مجید اکبری، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری فردوس نیز در ادامه با بیان اینکه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فردوس در قالب 10 کمیته فعالیت خواهد داشت، اظهار کرد: هر یک از کمیته‌های این ستاد باید وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و زمینه ارائه خدمات به مسافران و زائران را فراهم کنند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری فردوس افزود: شایسته است اعضای این ستاد از هم‌اکنون برنامه‌ریزی های لازم برای تعطیلات پیش‌رو و سفرهای نوروزی را انجام دهند تا شاهد رضایت‌مندی حداکثری گردشگران و زائران باشیم.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دبیر ستاد مدیریت سفر شهرستان ضمن تشریح اهداف و شرح وظایف کمیته های ده‌گانه ستاد ، بر همکاری همه دستگاه های عضو ستاد به منظور رفع نواقص و مشکلات موجود در راستای خدمات‌رسانی شایسته به مسافران و گردشگران تاکید کرد.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد ستاد اسکان فرهنگیان در ایام شهادت سردار دلها و تعطیلات نیمه شعبان فعال و در صورت لزوم نسبت به اسکان زائران و مسافرانی که به شوق زیارت و شرکت در مراسم سالگرد شهادت این شهید سعید عازم کرمان هستند خدمات‌رسانی کند.