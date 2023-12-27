به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان یکشنبه صبح در جریان بازدید از مدارس منطقه خور و بیابانک و در جمع دانش‌آموزان دبیرستان عصمت شهر خور اظهار داشت: کسب رتبه مناسب در سطح کشور و رتبه اول در سطح استان در میان مدارس شبانه‌روزی توسط مدرسه عصمت منطقه خور و بیابانک مایه افتخار است.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی حرکت در مسیر عدالت آموزشی و اجتماعی است که شهدای گران‌قدر نیز برای تحقق همین هدف قیام کردند و از خون خود گذشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مهم‌ترین هدف خلقت را تکامل دانست و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسیرهای تکامل را می‌توان توجه به شعائر دینی عنوان کرد و در این میان، یکی از مهم‌ترین شعائر اقامه نماز است که لازم است دانش‌آموزان نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش ضریب تأثیر معدل امتحانات نهایی در نتیجه کنکور اذعان داشت: افزایش ضریب تأثیر معدل در امتحانات نهایی گامی در راستای عدالت آموزشی است که با تکیه‌بر جایگاه کتاب‌درسی و تدریس دبیر باعث می‌شود دانش‌آموزان مناطقی همچون خور و بیابانک بتوانند رتبه‌های بهتری در آزمون سراسری به دست آوردند.

ابراهیمی همچنین در جمع دانش‌آموزان هنرستان امام رضا (ع) شهر خور بیان داشت: فعالیت اقتصادی و کار اقتصادی یک ارزش است و هدف کار و دانش و فنی و حرفه‌ای حرکت در همین مسیر و ایجاد اشتغال است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ابراز کرد: قرار گرفتن در مسیر کار و ارزش‌آفرینی برای کشور بسیار قابل‌تحسین است و ما نیز تلاش می‌کنیم با تأمین نیازهای هنرستان‌های منطقه گامی در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر دانش‌آموزان برداریم.

وی در بخش دیگری از این برنامه، در جمع دانش‌آموزان رشته انسانی دبیرستان شهدای خور گفت: وظیفه رشته علوم‌انسانی آن است که به فکر و خرد انسانی بپردازد و به همین دلیل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که همین اهمیت نیز موجب شده تا در کشورهای غربی اندیشمندان صاحب‌منصب علوم‌انسانی اهل همان کشور باشند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: افق خود را در حوزه علوم‌انسانی والا ترسیم کنید و تلاش کنید تا به سمت پژوهش و تحقیق بروید؛ چرا که این کار موجب اعتلای کشور خواهد شد.