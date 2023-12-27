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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۲۹

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

۵۰ هزار هکتار از مزارع مازندران زیر کشت برنج ارگانیک می رود

۵۰ هزار هکتار از مزارع مازندران زیر کشت برنج ارگانیک می رود

ساری- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال ۵۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران به زیر کشت برنج سالم و ارگانیک می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، خیام نکویی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اشاره به اینکه پارسال به صورت آزمایشی ۱۰ هکتار از اراضی شالیزاری مازندران به تولید برنج بدون سم اختصاص یافت گفت: در صورت آمادگی استان ۵۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت را امسال به تولید برنج بدون سم اختصاص می‌دهیم.

خیام نکویی افزود: کشاورزان نگران بازار خرید این محصول نباشند، زیرا سازمان اتکا متقاضی خرید برنج بدون سم است.

نکویی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند امنیت غذایی توسط ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات در راستای سند امنیت غذایی ارتقای سلامت جامعه است که سازمان جهاد کشاورزی به دنبال استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و توافق برای تولید محصولات سالم‌تر و با کیفیت‌تر است.

سالانه یک میلیون تن برنج سفید در مازندران تولید می‌شود.

کد مطلب 5978349

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