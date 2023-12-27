رضا احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجتمع آموزشی، بهداشتی و درمانی زندهیاد علیزاده در گناباد و بخش داخلی بیمارستان آیت الله مدنی در بجستان با حضور بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد بیان کرد: بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع و یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سفر یک روزه به شهرستانهای گناباد و بجستان، مجتمع آموزشی، بهداشتی و درمانی زندهیاد علیزاده در گناباد و بخش داخلی بیمارستان آیت الله مدنی در بجستان را افتتاح میکند.
وی افزود: مجتمع آموزشی، بهداشتی و درمانی زندهیاد علیزاده در گناباد با ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا و صرف ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه و بخش داخلی بیمارستان آیت الله مدنی در بجستان با هزار و ۲۰ مترمربع و صرف ۱۸۰ میلیارد ریال هزینه احداث و تجهیز شده است.
احمدی، حضور در گلزار شهدای گمنام، شرکت در جلسه هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی گناباد و بازدید از پردیس دانشگاه، بیمارستان علامه بهلول گنابادی و بیمارستان آیت الله مدنی بجستان را از دیگر برنامههای سفر یک روزه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد.
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