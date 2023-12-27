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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

معاون آموزشی آموزش و پرورش گناوه:

جشنواره بومی محلی در مدارس شهرستان گناوه برگزار شد

جشنواره بومی محلی در مدارس شهرستان گناوه برگزار شد

گناوه- معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه از برگزاری جشنواره بومی محلی در مدارس شهرستان گناوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محسنی عصر چهارشنبه در جمع با خبرنگاران اظهار داشت: به همت گروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی این شهرستان و با همکاری گروه کار و فناوری آموزش و پرورش، جشنواره بومی محلی فرهنگ و غذاهای محلی در دبیرستان دخترانه عصمتیه گناوه برگزار شد.

وی گفت: این جشنواره به منظور ایجاد شور و نشاط و همدلی بین دانش‌آموزان، شناساندن و معرفی فرهنگ و سنت‌های گذشته برگزار شد و از برنامه‌های عملیاتی کشوری درس مطالعات اجتماعی محسوب می‌شود.

محسنی افزود: در این جشنواره، دانش آموزان با پوشش لباس‌های بومی و طبخ غذاهای محلی و نخ ریسی به روش سنتی و انجام بازی‌های محلی و همچنین نمایش انواع داروهای گیاهی سعی در حفظ آداب و رسوم سنتی منطقه خود داشتند.

معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: در بازدید از این جشنواره، کار صنایع دستی و دست ساخته‌های دانش آموزان از زیباترین قسمت‌های این جشنواره بود.

وی برگزاری چنین جشنواره‌هایی را مفید و کاربردی عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود که به این موضوع مهم نیز توجه جدی شود.

کد مطلب 5978513

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