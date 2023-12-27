به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در اولین نشست هیئت اندیشه‌ورز نخبگان کشاورزی لرستان، علم، آموزش، تحقیقات و ترویج را دو بال توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: با انتقال‌یافته‌های تحقیقاتی به مزارع کشاورزی ضریب دانش فنی در بخش کشاورزی افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: نخبگان و اساتید فرهیخته می‌توانند چالش‌ها و آسیب‌های بخش کشاورزی را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه دهند.

صدور سند برای اراضی کشاورزی لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، هدفمندکردن پایان‌نامه‌های دانشجویان در حوزه آسیب‌شناسی می‌تواند تحولی در بخش کشاورزی ایجاد کند.

شاهرخی افزایش تولید محصولات کشاورزی از ابتدای انقلاب تاکنون مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هر چند افزایش تولید از ۲۵ میلیون تن به ۱۲۵ میلیون تن روند خوبی بوده؛ اما همچنان جای کار داریم.

وی تصریح کرد: فاصله میانگین با رکوردها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه اگر بتوانیم انتقال‌یافته‌ها و ترویج را تقویت کنیم شاهد افزایش تولید در بخش کشاورزی خواهیم بود، گفت: مهم‌ترین وظیفه جهاد کشاورزی آموزش و ترویج است.

شاهرخی در بخش دیگری سخنان خود با اشاره به اینکه کار رفع تداخلات اراضی خوب پیش می‌رود، افزود: مصمم هستیم که تا پایان سال رفع تداخلات را در استان تمام کنیم، چون رفع تداخلات زمینه صدور سند است.

افزایش ۱۱ درصدی تولید گندم و جو

وی گفت: از ۵۵۰ هزارهکتاری که در سامانه سانکا و حدنگاری ثبت شده است، برای ۲۶۰ هزار هکتار آن سند صادر کردیم یعنی هشت هزار و ۱۰۰ سند تک‌برگ به کشاورزان تحویل داده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین به معرفی ۲۸ سامانه یکپارچه‌سازی اراضی در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: البته برای یکپارچه‌سازی اراضی باید منابع موردنیاز تعریف و پیش‌بینی شود.

شاهرخی به طرح جهش تولید در دیمزارها هم اشاره کرد و افزود: امسال در طرح جهش تولید هدف‌گذاری ما تأمین ۶۰۰ دستگاه است که در مرحله اول ۹۰ معرفی به بانک داشته‌ایم.

وی افزود: در طرح جهش تولید شاهد افزایش ۱۱ درصدی تولید گندم و جو، رشد ۲۴ درصدی دانه‌های روغنی و رشد ۵۰ درصدی نباتات علوفه‌ای بوده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، رعایت تناوب، تأمین رایگان اسیدهای آمینه بر اساس آزمایش خاک، بذر مال و حضور کارشناسان طرح از صفر تا صد در کشاورزان را از دلایل افزایش تولید در طرح جهش عنوان کرد.

لرستان قطب تولید ماهیان خاویاری می‌شود

شاهرخی با اشاره به ظرفیت پرورش ماهیان خاویار، گفت: مزرعه سه هزارتنی سپیددشت به سرمایه‌گذار واگذار شده است، همچنین مزرعه ۵۰۰ تنی «درب گنبد» آماده واگذاری است، مجتمع «رنگین بان» هم ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: در صورت تکمیل این چند مزرعه لرستان به قطب ماهیان خاویاری تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: همچنین ایجاد زیر ساخت ۱۰ مجتمع ماهیان خاویاری توسط قرارگاه خاتم از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

شاهرخی، بیان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این مجتمع‌ها باید صنایع بسته‌بندی، تکمیلی و زنجیره را داشته باشیم تا ارزش‌افزوده و اشتغال آن برای استان باشد.

۳.۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها انجام شد

وی با بیان اینکه نگران جوجه‌ریزی نیستم، گفت: ماه گذشته سه میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی داشتیم، از ابتدای دی‌ماه تاکنون هم ۷۰۰ قطعه جوجه‌ریزی داشته‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: تولید دان کامل در استان که به‌صورت پایلوت انجام می‌شود دغدغه مرغداران را در خصوص جوجه‌ریزی کاهش داده است.

شاهرخی، افق بخش کشاورزی را روشن ارزیابی کرد و گفت: نگاه به امنیت غذایی است، زیرا استقلال دفاعی و نظامی منوط به استقلال غذایی است.