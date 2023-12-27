‌‌به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه کشت‌های گلخانه‌ای استان البرز که با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان برگزار شد، با تاکید بر اینکه دستورهای استاندار البرز باید به صورت جدی پیگیری شود، گفت: سرمایه گذاری و تسهیلگری در جذب سرمایه گذاران این حوزه برای احداث گلخانه‌ها باید به صورت ویژه توسط فرمانداران انجام شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه سرمایه گذاری توسط این معاونت مطرح کرد: با توجه به اینکه حوزه اقتصادی استان البرز دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیاری است، بنابراین به منظور یکپارچگی در تصمیم گیری ها و جذب سرمایه گذاران مواردی که نیازمند رسیدگی موردی باشند توسط جهاد کشاورزی معرفی و در کارگروه فوق درخواست آنها رسیدگی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تاکید بر اینکه همواره باید پاسخگوی نیازها و خواسته‌های شهروندان و مطالبات رسانه‌ها باشیم، افزود: جهاد کشاورزی موظف به رصد ویژه تحقق مصوبات ستاد و انعکاس گزارش هاست. همه شهرداران و فرمانداران نیز موظف هستند در راستای احداث و توسعه گلخانه‌ها و جذب سرمایه گذاران این حوزه طرح‌های حمایتی ویژه ای را در نظر داشته و ارائه دهند.