به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان فارس چهارشنبه در حاشیه مراسم تشییع و تدفین شهید مدافع امنیت سرهنگ احسان بخشنده گفت: شهید احسان بخشنده و شهدای مدافع امنیت جان خود را در راه تأمین امنیت مردم فدا می‌کنند تا اشرار و دشمنان مردم خواب راحت نداشته باشند.

سرهنگ شهید احسان بخشنده رئیس پلیس امنیت عمومی فیروزآباد بود که طی درگیری‌های شهریور ماه سال جاری با اشرار مسلح از ناحیه شکم مجروح شده بود و پس از تحمل بیش از سه ماه مجروحیت ۴ دی ماه به دلیل شدت جراحات وارده به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید گرانقدر امروز ششم دی ماه در صحن مطهر شاهچراغ (ع) تشییع و سپس در زادگاهش در روستای حسین‌آباد از توابع بخش سیاخ دارنگون شیراز به خاک سپرده شد.