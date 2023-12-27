دوره معرفت و مهارت افزایی هیات های مذهبی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه دوره معرفت و مهارت افزایی هیات‌ها، تشکلهای مذهبی و سمن های مردم نهاد با عنوان «ماه» شامگاه چهارشنبه در مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) مشهد مقدس برگزار شد.

ظرفیت هیات ها باید در خدمت رشد جامعه قرار گیرد

در ادامه حجت الاسلام عزت زمانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هیات جدی ترین و مهمترین سرمایه جمهوری اسلامی است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در دوران های که تلاش کردند نام هیات نماند در واقع تشکلها ایستادگی کردند.

برگزاری جلسات مذهبی آغاز راه احیای امر اهل بیت است

در این مراسم حجت الاسلام مجید باباخانی، رییس سازمان هیات و تشکل های دینی اظهار کرد: جلسات دینی و جلسات ذکر اهل بیت مقدمه احیای امر اهل بیت علیهم السلام است.

رییس سازمان هیات و تشکل های دینی در ادامه بیان کرد: اگر جلسات ذکر اهل بیت منحصر به ذکر معارف و ذکر اهل بیت شود و بعد تمام شود کار کامل نیست برگزاری جلسات مذهبی آغاز راه احیای امر اهل بیت است و اگر این امر تحقق یابد مسایل تربیتی و آسیب های اجتماعی نیز حل خواهد شد.

امنیت را مدیون سردار سلیمانی و شهید رضی هستیم

این افتتاحیه آغاز سه روز از بر نامه های آموزشی در آوردگاه تمدنی است که در آن به مهمترین مسایل مانند مدیریت فرهنگی، نوجوانان و جوانان، بانوان و رسانه می پردازد.

در این مراسم حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: امروز امنیت را مدیون سردار سلیمانی و شهید رضی هستیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: به برکت خون شهیدان بزرگوار ما برنامه های دینی را پیگیری و اجرا می کنیم.

وی افزود: آنچه که از این دوره انتظار می رود این است که تشکلها بعد از دوره جریان هیات را به سوی اهداف امام جامعه سوق دهند.

گفتنی است؛ در این دوره تشکل‌های دینی چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و مرکزی حضور دارند و به مدت سه روز آموزش خواهند دید. این دوره آغازی است برای یک دوره دوساله که بخشی حضوری و بخشی غیر حضوری خواهد بود و در نهایت منجر به یک دوره تکمیلی می شود.