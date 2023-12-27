دولت برای احیای واحدهای تولیدی پای کار است/ سهم ۴۱ درصدی اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از صنعتگران در سالن بانک صادرات ساری با اظهار اینکه احیای واحدهای تولیدی از اولویت‌های جدی دولت است گفت ایجاد حتی یک شغل توسط کارآفرینان برای ما افتخار است.

وی با عنوان اینکه کاهش مشکلات فراروی تولید عزم جدی دولت است، گفت: دولت برای رفع موانع پیش روی تولید پای کار ایستاده است.

معاون وزیر صمت به افزایش رشد اقتصادی و بهبود اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: سال قبل ۹۰۷ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شد که ۳۷۰ هزار اشتغال در حوزه صنعت بوده است.

وی به عنوان اینکه سهم صنعت اشتغال به ۴۱ رسید جمعیت کارگری جامعه صنعتی را بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ذکر کرد.

برادران به عنوان اینکه نرخ بیکاری پس از سال‌ها به ۷.۹ رسید، گفت: توانمندی‌های بی‌نظیری در حوزه جغرافیایی صنعتی و انسانی در کشور وجود دارد این نشان می‌دهد که راه برای شکوفایی اقتصادی در کشور باز است.