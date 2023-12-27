مازندران نیازمند رصدخانه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای تحقیقات اظهار کرد: در استانی هستیم علی رغم اینکه بیش از ۷ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود در بین ۱۰ استان اول از لحاظ حجم تولید قرار داریم.

وی با بیان اینکه اگر قرار است برای کشاورزی مازندران و کشور کاری کنیم باید به پروژه‌های پیشران اقتصادی توجه کنیم تا توسعه پایدار و متوازن را شاهد باشیم، ادامه داد: زمانی می‌توانیم بگوییم اقدام مناسب برای کشاورزی استان طرح می‌کنیم که قابلیت انتقال به سطح تولیدی حوزه کشاورزی داشته باشیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران انتقال یافته‌ها به جامعه کشاورزی را مهم دانست و افزود: در مازندران به رصدخانه کشاورزی نیاز داریم.

مؤمنی با اشاره به اینکه برای محصولات راهبردی استان نیازمند نظام عرضه درست هستیم، ادامه داد: امروزه جامعه مخاطب محصولات ما به دنبال شناسنامه محصول هستند و این امر نیازمند برنامه راهبردی کلان است تا این اقدام سریع‌تر انجام شود.

وی ادامه داد: چیزی که کشاورزی را مانند هر فعالیت دیگر سرپا نگه می‌دارد اقتصاد است و با اقتصادی کردن بخش کشاورزی شاهد جذابیت‌های اقتصادی در بحث مهار تورم و رشد تولید خواهیم بود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌های سازمان جذب نیروهای مجرب، متعهد و متخصص از سایر دستگاه‌های اجرایی است تا از این طریق شاهد رشد کشاورزی دانش بنیان در استان باشیم.

وی به ایجاد طرح رصدخانه کشاورزی مازندران اشاره کرد و از آمادگی جهاد کشاورزی مازندران در پذیرش طرح‌های جدید، خلاقانه و علمی که به رشد و اعتلای کشاورزی مازندران کمک کند خبر داد.