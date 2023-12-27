به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: بیش از ۲۰ هزار اثر از سوی آحاد مردم و بسیجیان به دبیرخانه رویداد فتح قله‌ها سپاه کربلا از سوی پایگاه‌های مقاومت سراسر استان ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: آثار ارسالی در موضوعات کافه شهدا، آبروی محله، تماشاخانه، موزه محله، مسابقات فرهنگی هنری، رزمایش دیوار نویسی، تجسم هنر، شیفت خدمت، عطر حضور، بهشت گردی، جلوه شکوه و نهضت وصیت نامه خوانی بوده است.

وی در پایان بیان کرد: چهار مدیر فرهنگی ناحیه، ۴ مدیر فرهنگی حوزه و ۳۸ پایگاه برتر منتخب استانی رویداد فتح قله‌ها شدند و هدایای نقدی و لوح سپاس به منتخبین اهدا خواهد شد.