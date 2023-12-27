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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۶

معاون فرهنگی و هنری سپاه کربلا:

رویداد فرهنگی « فتح قله‌ها» در مازندران اجرا شد

رویداد فرهنگی « فتح قله‌ها» در مازندران اجرا شد

ساری- معاون فرهنگی و هنری سپاه کربلا گفت: رویداد بزرگ فرهنگی فتح قله‌ها ویژه هفته دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور در استان مازندران اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: بیش از ۲۰ هزار اثر از سوی آحاد مردم و بسیجیان به دبیرخانه رویداد فتح قله‌ها سپاه کربلا از سوی پایگاه‌های مقاومت سراسر استان ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: آثار ارسالی در موضوعات کافه شهدا، آبروی محله، تماشاخانه، موزه محله، مسابقات فرهنگی هنری، رزمایش دیوار نویسی، تجسم هنر، شیفت خدمت، عطر حضور، بهشت گردی، جلوه شکوه و نهضت وصیت نامه خوانی بوده است.

وی در پایان بیان کرد: چهار مدیر فرهنگی ناحیه، ۴ مدیر فرهنگی حوزه و ۳۸ پایگاه برتر منتخب استانی رویداد فتح قله‌ها شدند و هدایای نقدی و لوح سپاس به منتخبین اهدا خواهد شد.

کد مطلب 5978582

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