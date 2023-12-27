به گزارش خبرنگار مهر، هادی سعیدی فرد عصر چهارشنبه در آئین نکوداشت ایران پژوه فاطمه مدرسی در ارومیه، اظهار کرد: اطلس فرهنگ و هنر استان آذربایجان‌غربی در حال تدوین است که امیدواریم بزودی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان‌غربی گفت: استان آذربایجان‌غربی به لحاظ اینکه از شخصیت‌های برجسته‌ای در حوزه‌های علمی و فرهنگی برخوردار است، تکریم شایسته این سرمایه‌های معنوی باید در دستور کار قرار بگیرد.

سعیدی فرد افزود: هدف بلندتر و بالاتر شکل‌دهی یک منظومه کهکشان برای نسل‌های بعدی است و ما به‌عنوان حوزه هنری انقلاب اسلامی در خدمت این اهالی هستیم.

سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی نیز گفت: فاطمه مدرسی ایران پژوه است که به پشتوانه دانایی و توانایی خود، در تأمین سلامت فکری انسان‌ها تلاش می‌کند.

سعید ملکی گفت: کشور ایران بر خود می‌بالد که علما و اندیشمندان این چنینی دارد که به پشتوانه دانایی و توانایی که دارند در تأمین سلامت فکری انسان‌ها تلاش می‌کنند.

وی افزود: این مراسم با همکاری و همیاری نهادهای علمی و پژوهشی اعم از استانداری، حوزه هنری، دانشگاه ارومیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی، شورای شهر، شهرداری، مرکز پژوهش‌های اسلامی و صدا وسیما برگزار شده است.

ملکی ادامه داد: ما در ایران و استان آذربایجان‌غربی گنجینه‌هایی از مفاخر داریم که باید با برپایی چنین مراسمی بتوانیم گوشه‌ای از این زحمات را جبران کرد.