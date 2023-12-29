پیشگام باید برای مسایل اساسی کشور راه حل داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی شامگاه جمعه در اختتامیه دومین دوره پیشگام قزوین که در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد اظهار کرد: جوانان حاضر در پیشگام دنبال حل مشکلات گوناگون کشور هستند.
وی افزود: امروز ما نیازمند رشد و بالندگی انگیزههای متراکمی هستیم که با پیشگام به بستههای رشد، علم و فناوری و خلاقیت برای حل مشکلات جامعه تبدیل میشوند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدم گذاشتن در بیابان برهوت حل مسائل کار آسانی نیست، تصریح کرد: ما باید در گام دوم به دنبال مردمی سازی و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی باشیم.
وی با بیان اینکه امروز اولویت ما مسائل اجتماعی و مسائل حوزه زنان و خانواده است و امروز نیازمند بازآفرینی بافتهای فرسوده فکری و ذهنی جامعه هستیم.
محمدبیگی با بیان اینکه پیشگام باید برای مسائل اساسی کشور راه حل داشته باشد، یادآور شد: از نتایج این رویداد در تصمیم گیری و تصمیم سازی استان باید استفاده شود.
نظر شما