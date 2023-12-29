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۸ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۱۰

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس:

پیشگام باید برای مسایل اساسی کشور راه حل داشته باشد

پیشگام باید برای مسایل اساسی کشور راه حل داشته باشد

قزوین- نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با بیان اینکه پیشگام باید برای مسائل اساسی کشور راه حل داشته باشد، گفت: از نتایج این رویداد در تصمیم گیری و تصمیم سازی استان باید استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی شامگاه جمعه در اختتامیه دومین دوره پیشگام قزوین که در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد اظهار کرد: جوانان حاضر در پیشگام دنبال حل مشکلات گوناگون کشور هستند.

وی افزود: امروز ما نیازمند رشد و بالندگی انگیزه‌های متراکمی هستیم که با پیشگام به بسته‌های رشد، علم و فناوری و خلاقیت برای حل مشکلات جامعه تبدیل می‌شوند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدم گذاشتن در بیابان برهوت حل مسائل کار آسانی نیست، تصریح کرد: ما باید در گام دوم به دنبال مردمی سازی و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی باشیم.

وی با بیان اینکه امروز اولویت ما مسائل اجتماعی و مسائل حوزه زنان و خانواده است و امروز نیازمند بازآفرینی بافت‌های فرسوده فکری و ذهنی جامعه هستیم.

محمدبیگی با بیان اینکه پیشگام باید برای مسائل اساسی کشور راه حل داشته باشد، یادآور شد: از نتایج این رویداد در تصمیم گیری و تصمیم سازی استان باید استفاده شود.

کد مطلب 5979802

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