برخورد با ۲۷ صفحه اینستاگرامی آرایشگری هنجار شکن در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بانوان آرایشگر پس از ارائه خدمات به مشتریان و به بهانه‌های مختلف از آنان تصویر برداری کرده و سپس در صفحات اینستاگرامی خود با اهدافی نظیر افزایش تعداد دنبال کننده در فضای مجازی، بالا بردن میزان مراجعه مشتریان، کسب درآمد و… انتشار می‌دادند.

وی اضافه کرد: این افراد حتی در مواردی بدون اطلاع یا رضایت مشتریان این کار را انجام داده که ضمن ترویج بی حجابی و ابتذال باعث شکل گیری مشکلات متعدد آبرویی برای برخی از شهروندان می‌شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: در آذرماه سال جاری با توجه به پایش شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا استان و همچنین دریافت گزارشات مردمی از طریق سایت پلیس فتا، صفحات اینستاگرامی حاوی موارد مجرمانه غیراخلاقی این ۲۷ خانم آرایشگر استخراج و شناسایی شد.

وی بیان کرد: با هدف سالم سازی فضای مجازی و احترام به دغدغه کاربران بویژه خانواده‌ها از بابت امنیت و سلامت حضور فرزندانشان در بسترهای مختلف اینترنتی، با هماهنگی مقام قضائی، اقدام متناسب اعم از حذف محتوای مجرمانه، مسدودسازی صفحه همراه با اخذ تعهد از ادمین و… در کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت.

سردار سوسنی با تاکید بر اینکه صاحبان اینگونه کسب و کارها باید در هنگام فعالیت در فضای مجازی، ضمن رعایت قانون، مواظب باشند خواسته یا ناخواسته باعث خدشه دار شدن حیثیت و آبروی شهروندی نشده و اگر مدیریت صفحات و تارنماهای اینترنتی مرتبط با کارشان را به فرد دیگری سپرده‌اند بر عملکرد وی نظارت کرده زیرا مسؤولیت و عواقب قانونی هر نوع فعالیت مجرمانه ادمین متوجه آنها نیز خواهد شد.