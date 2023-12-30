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۹ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۷

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان:

طرح یک ساعت با محیط بان در رفسنجان اجرا شد

طرح یک ساعت با محیط بان در رفسنجان اجرا شد

کرمان- رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان گفت: طرح یک ساعت با محیط بان در مدرسه شهید رئیسی مقدم شهرستان رفسنجان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، حسین آخوندی اظهار کرد: طرح یک ساعت با محیط بان به منظور ارتقای سطح آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان برگزار شد.

وی تاکید کرد: فعالیت‌های توسعه‌ای دوستدار زمین، سلامت کره زمین و محیط آن را تضمین می‌کند.

آخوندی افزود: در همین راستا آشنایی دانش آموزان با وظایف محیط‌بانان و فراهم آوردن فضایی جهت فعالیت‌های توسعه‌ای دوستدار زمین در رفسنجان انجام شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان بیان کرد: همچنین تشویق و ترویج حس مسئولیت به مقوله‌های زیست محیطی و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به محیط زیست از دیگر اهداف این طرح بود.

وی گفت: در طرح یک ساعت با محیط بان، دانش آموزان ضمن آشنایی با وظایف محیط‌بانان با سایر مؤلفه‌های مرتبط با محیط زیست نیز آشنا شدند.

آخوندی خاطرنشان کرد: این مولفه ها شامل عوامل تخریب محیط زیست، اهمیت حیات وحش و زیستگاه‌ها، آلودگی‌های زیست محیطی و راه‌های جلوگیری از تخریب محیط زیست بود.

کد مطلب 5980045

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