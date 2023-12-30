طرح یک ساعت با محیط بان در رفسنجان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، حسین آخوندی اظهار کرد: طرح یک ساعت با محیط بان به منظور ارتقای سطح آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان برگزار شد.

وی تاکید کرد: فعالیت‌های توسعه‌ای دوستدار زمین، سلامت کره زمین و محیط آن را تضمین می‌کند.

آخوندی افزود: در همین راستا آشنایی دانش آموزان با وظایف محیط‌بانان و فراهم آوردن فضایی جهت فعالیت‌های توسعه‌ای دوستدار زمین در رفسنجان انجام شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان بیان کرد: همچنین تشویق و ترویج حس مسئولیت به مقوله‌های زیست محیطی و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به محیط زیست از دیگر اهداف این طرح بود.

وی گفت: در طرح یک ساعت با محیط بان، دانش آموزان ضمن آشنایی با وظایف محیط‌بانان با سایر مؤلفه‌های مرتبط با محیط زیست نیز آشنا شدند.

آخوندی خاطرنشان کرد: این مولفه ها شامل عوامل تخریب محیط زیست، اهمیت حیات وحش و زیستگاه‌ها، آلودگی‌های زیست محیطی و راه‌های جلوگیری از تخریب محیط زیست بود.