مبالغ «کاردانشجویی» دانشجویان علوم پزشکی تا سه برابر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر احد بنار با بیان این خبر افزود: موضوع افزایش مبالغ کاردانشجویی همواره یکی از دغدغه‌های دانشجویان علوم پزشکی بوده و امسال خوشبختانه افزایش سه برابری مبالغ کار دانشجویی برای دانشجویان علوم پزشکی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بعد از تصویب در هیات امنای مشترک، محقق شد.

وی یکی از اهداف افزایش مبالغ کاردانشجویی را ایجاد انگیزه برای رشد فعالیت های دانشجویان در زمینه های مختلف در فضاهای دانشگاهی و خوابگاهی عنوان کرد.

بنار گفت: سال گذشته مبالغ کار دانشجویی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی ساعتی ۵ هزار تومان و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ساعتی بیش از 6 هزار تومان بود که امسال بعد از تصویب در هیات امنای مشترک توانستیم این رقم ها را افزایش دهیم.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: مبالغ کار دانشجویی درحال حاضر برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ساعتی ۱۵ هزار تومان و برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ساعتی ۱۸ هزار تومان رسیده که این مهم، یک اتفاق خوب در زمینه مسائل صنفی و رفاهی دانشجویان علوم پزشکی است.

بنار گفت: البته این مصوبه، تابستان امسال در هیات امنای مشترک به تصویب رسید و از همان زمان به همه دانشگاه ها اعلام شده بود که می توانند پرداخت های خود را بر اساس مبالغ جدید اصلاح کنند، اما مصوبات هیات امنا و دستورالعمل های مشترک به دلیل اینکه یکجا تصویب و به دانشگاه‌ها ابلاغ می شود، کمی به تاخیر کشیده شد اما دانشگاه ها از ابتدای سال تحصیلی می توانستند پرداختی های خود را بر اساس مبالغ جدید اعمال کنند.

وی اظهار کرد: امیدوارم این اتفاق و افزایش سه برابری کاردانشجویی، کمک ویژه ای به دانشجویان علوم پزشکی در همه مقاطع تحصیلی کند. ما همچنین تلاش می کنیم اولویت کار و فعالیت های دانشجویی را برای دانشجویان متاهل نیز درنظر بگیریم و در راستای قانون حمایت از خانواده و قانونی جوانی جمعیت، حمایت های ویژه ای از دانشجویان متاهل کنیم.