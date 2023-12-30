به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی همزمان با ایام ولادت حضرت مسیح در آئین گرامیداشت شهید آشوری «جانی بت اوشانا» با تبریک ایام ولادت حضرت عیسی مسیح گفت: عیسی مسیح این شخصیت بی نظیر که به شدت در قرآن مجید بین ما مسلمانان مورد تکریم و احترام است، با افتخار نسبت به آن نبی عالی مقام ابراز محبت و احترام داریم و در کنار نام پیامبر عظیمالشان خودمان از این بزرگوار تجلیل و تکریم میکنیم. خوشحالیم که در ایام ولادت پیامبر عظیمالشان عیسی مسیح حضور داریم و به همه شما گروههای مختلف ادیان الهی و هموطنان تبریک میگویم.
ادامه داد: ایران عزیز مانند یک چتر فراگیری است که همه ما را ذیل خود قرار میدهد؛ امروز بر سر مزار شهید والا مقامی ایستاده ایم که جان شیرین خود را برای حفظ و حفاظت از سرزمین آب و اجدادی خود فدا کرد. وقتی بقایای پیکر این شهید والامقام به کشور ما بازگشت که خانواده اش در قید حیات نیستند. سالها پدر و مادرش چشم انتظار بودند؛ اما با افتخار این گل را تقدیم ایران کردند.
اسماعیلی افزود: این شهدا محل و مکانی برای انسجام وحدت ملی ما ایرانیان هستند. هیچ جا و مکانی پاکتر و مقدستر از برادری و وحدت ملی نیست. این شهیدان عزیزترین وجود خودشان و جان شیرین خود را برای اثبات این ادعا تقدیم کردند. بنابراین روح شهدا زنده است و در پیشگاه الهی وجود دارند.
وزیر فرهنگ تاکید کرد: در قرآن مجید بارها خواندهایم که نپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده اند بلکه آنها زنده اند نزد پروردگارشان و روزی میخورند.
وی ادامه داد: روح این شهید امروز ناظر بر ماست و از وجود این شهید پیشرفت، آبادانی، صلاح و سعادت همه ایرانیها را مسالت مینمائیم.
اسماعیلی گفت: از نمایندگان ارامنه، کلدانی، مسیحی، ارمنی و زرتشتی و همه عزیزان و روحانیان عزیز که در این مراسم حضور دارند تشکر میکنیم.
وی گفت: با افتخار برای افزایش برادریها و محبتها کنار هم هستیم و از کسانی که به دنبال برهم زدن این آرامش هستند، برائت و بیزاری میجوییم.
اسماعیلی ادامه داد: امروز نمونه بارز این خشونت وحشیانه صهیونیستهای جنایت کار هستند. فلسطین سرزمین مورد احترام همه ادیان و محل تولد عیسی مسیح و محل رشد و تعالی این پیامبر بزرگ است و همه ما پیرو این ادیان الهی هستیم.
وی تاکید کرد: یک راه حل مهم برای فلسطین این است همه فلسطینیها اعم از مسلمان، مسیحی و… همه باهم در یک قالب، یک دولت را تشکیل دهند و سوال اینجاست که باید از رژیم جنایتکار پرسید مگر بسیاری از خونها را برای شعارهای تو خالی خود نریختید؟ ما نمیگوییم این کار دست چه کسی باشد، میگوئیم این کار دست کسی باشد که فلسطینیها انتخاب کنند.
اسماعیلی گفت: امروز خدا را شاکریم که یهودیان عزیز همراه با مسیحیها از این جنایات وحشیانه اعلام برائت میکنند. من به روح همه شهدای انقلاب عزیزمان، دفاع مقدس و امنیت که در آستانه شهادت حاج قاسم هستیم درود میفرستم.
وزیر فرهنگ تاکید کرد: حاج قاسم نماد یک شخصیت آزاده و یک قهرمان ملی است. این فرد مردم عزیز ایزدی را در عراق از چنگال کسانی که ناحق نام مسلمانی را یدک میکشیدند از دست داعشی های جنایتکار نجات دادند. هر جا به انسانی ظلم میشد این شهید از جا برخاست. ما به روح این شهید و دیگر شهیدان عرض سلام و درود میفرستیم و برای همه ایرانیان از همه ادیان آرزوی سلامتی داریم.
گفتنی است، همزمان با ایام کریسمس، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام آشوری شهید جانی بت اوشانا صبح امروز با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی، محمدمهدی سموعی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین جمعی از نمایندگان اقلیت مجلس در آرامستان آشوریها برگزار شد.
همچنین در این مراسم اسقف مار نسای بنیامین اسقف اعظم آشوریان ایران، خوری اسقف سرگیز اسقف کلیسای آشوری کلدانی ایران، کشیش مقدسنیا از روحانیون جامعه آشوری ایران، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان و آرا شاوردیان نماینده ارامنه از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.
شهدا درس آزادی به ما دادند
در ابتدای این مراسم شارلین آنویه تکیه نماینده آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی گفت: شهدای دفاع مقدس اعم از آشوری، کلدانی، یهودی، مسیحی، زرتشتی و مسلمان همه نمونه بارز شجاعت هستند و این شهدا با کار دلیرانهای که کردند درس آزادگی به ما دادند. ما باید از آنان پاسداری کنیم و به یاد داشته باشیم که همیشه اسم شهید با احترام خاصی همراه است و این عزیزان بدانند نام این شهیدان همیشه در ذهن ما باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: شهیدان کسانی هستند که اسمشان در نهایت جان خودشان را تقدیم میهن کردند و به همین دلیل باید نگذاریم که نام و خاطره شهیدان از یاد نرود. امروز در کشورمان از هر قومیتی با اتحاد و همدلی خوب و با وحدت واقعی که با مدیریت رهبر انقلاب است گرد هم آمدهایم تا یاد این شهید والا مقام را در میلاد مسیح گرامی بداریم.
وی در ادامه از جنایات رژیم صهیونیستی در قالب اشغال فلسطین، پست فطرتی، کودک کشتی و شیطان صفتی یاد کرد و این رژیم را با جنایات انجام شده که سخیفترین رفتار انسانی علیه مردم فلسطین را انجام داده و بیش از ۲۱ هزار نفر را به شهادت رسانده محکوم کرد.
آنچه در شهادت وجود دارد برابری است
در ادامه روحانی آرامستان اشوریهای اسلامشهر گفت: امروز برای ما روز مهم و فرخندهای است که امیدوارم با یادآوری این جان فشانی و تقدیم جان شهیدان آیندهای بهتر و پیشرفتی برای کشور عزیزمان ایران با همه ادیان الهی باشد.
وی ادامه داد: آنچه در شهادت وجود دارد برابری است و اختلاف دین نیست و آن چیزی که هست دین مشخص نیست و آنچه که مطرح است نام ایران و ایرانی است که فارغ از دین و مذهب و قومیت است که از جان خود میگذریم.
وی در پایان صحبتهای خود تاکید کرد: این نیز برایمان باشد که هوای سرد نباید مانع برگزاری این مراسم باشد.
در ادامه این مراسم گروه رزم نوازان ۲۱ تکاور به اجرای موسیقی کشورمان پرداختند.
ایرانیها وطنشان را بیشتر از جانشان دوست دارند
یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم گفت: درود میفرستیم به روح مطهر جانی بت اوشانا که این مراسم برای تکریم این شهید برگزار شد. افتخار میکنیم در جامعهای زندگی میکنیم که همه هموطنان مان برای پاسداشت این جامعه و حفظ از این وطن از جانشان میگذرند. این ارزش همه ایرانیهاست که وطن را بیشتر از جانشان دوست دارند و برای حفظ وطن از جانشان میگذرند.
وی ادامه داد: امیدوارم این وطن همیشه در آرامش باشد و شاهد هجمه ظلم و ستم نباشیم وگرنه همه مردم برای کشورمان آماده هستند. امیدواریم این روزها ظلمهایی که به مظلومان وارد میشود از بین برود و به برکات این ایام رژیم غاصب گر که دشمن کودکان است از بین برود.
احمدوند گفت: افتخاری است برای ما که میزبان چنان مراسم باشیم و وظیفه وزارت ارشاد است که میزبان چنین مراسمی باشد.
شایان ذکر است این مراسم به مناسبت ایام کریسمس که مصادف با ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) از ۲۵ دسامبر تا ۶ ژانویه است برنامه ریزی شده بود.
شهید جانی بت اوشانا در خانوادهای آشوری، در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی در شهر کرمان، به دنیا آمد و درحالیکه دو ماه مانده بود تا سربازیاش تمام شود در عملیات بدر سال ۱۳۶۳ شهید شد؛ اما پیکر این شهید مفقودالاثر شد و سرانجام بعد از ۳۸ سال مفقودالاثری اواسط اسفند ۱۴۰۱ توسط نیروهای تفحص پیدا و بهسرعت از طریق آزمایش DNA هویتش مشخص شد.
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