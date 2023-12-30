۳.۳ میلیون تن کالاهای اساسی به مازندران وارد شد

امیر جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به واردات کالاهای‌اساسی در ۹ ماه سال جاری گفت: طی این مدت سه میلیون و ۳۴۳ هزارتن انواع کالاهای‌اساسی به ارزش یک میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار از طریق گمرکات نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار وارد کشور شد که با اختصاص ۹۵ درصد از وزن و ۹۰ درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۱۳ درصدی در وزن و ۷۹ درصد افزایش در ارزش داشته است.

وی در رابطه با اقلام عمده کالاهای‌اساسی اظهار داشت: ذرت دامی، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و دامی، گندم دامی، جودامی و خوراک آماده دام اقلام عمده کالاهای‌اساسی وارداتی به گمرکات مازندران بودند.

جمشیدی ناظر گمرکات مازندران بیان داشت: میزان واردات ۹ ماهه سال جاری به سه میلیون و ۵۳۲ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار رسید که از افزایش ۹۸ درصدی در وزن و ۶۲ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: پنج قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت؛ ذرت دامی با ۶۸۸ میلیون دلار، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی با ۵۳۳ میلیون دلار، جو دامی با ۳۲۵ میلیون دلار، کک نفتی با ۵۶ میلیون دلار و گندم با ۳۰ میلیون دلار بودند.

جمشیدی همچنین ۵ کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی را به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۶۵۹ میلیون دلار، ترکیه با ۴۶۲ میلیون دلار، روسیه با ۲۶۶ میلیون دلار، انگلستان با ۹۰ میلیون دلار و عمان با ۷۵ میلیون دلار ذکر کرد

براساس این گزارش گمرکات‌مازندران ازنظر وزنی دومین و ارزشی سومین گمرک وارد کننده کالاهای‌اساسی در کشور است.