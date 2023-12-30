به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی صبح شنبه در آئین مراسم ۹ دی در بوشهر با اشاره به به انتخابات ۱۱ اسفند اظهار کرد: حضور با شکوه و حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تمام اهداف دشمنان و فتنهگران را خنثی و اهداف آنان را ناکام میکند.
وی حضور در انتخابات را هم حق و هم تکلیف دانست و تاکید کرد: اطاعت از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولایت برای حضور در انتخابات یک تکلیف همگانی است.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا حضور حداکثری در انتخابات را پاسداری از انقلاب دانست و تصریح کرد: دشمن طعمه دارد باید با هدفمند رأی دادن دشمن مأیوس کنیم.
سعیدی با اشاره به بروز فتنه و عبرتهای تاریخی اظهار داشت: در طول تاریخ با فتنههای مختلفی مواجه بودهایم، این فتنهها نقاط مشترکی با همدیگر دارند.
وی جنگ سخت و نرم را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در جنگ سخت، تهاجم با انگیزه براندازی با امکانات و تجهیزات نظامی انجام میشود که نمونه آن در ویتنام، کره، عراق و افغانستان مشاهده میشود.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه در جنگ نرم با شیوههای فرهنگی برای براندازی اقدام میشود گفت: نمونه آن در اتحاد جماهیر شوروی مشاهده شد که اصلاً از سلاح نظامی استفاده نشد بلکه با شیوههای فرهنگی، نفوذ در فکر و اندیشههای مدیران عالی آن زمان و مردم اجرا شد.
سعیدی با بیان اینکه فتنه هم میتوان به نرم و سخت تقسیم کرد افزود: فتنه سخت همراه با اردوکشی، درگیری، اغتشاش، حمله به مراکز امنیتی، اقتصادی است اما در فتنه نرم دنبال تغییر در اندیشهها و نگرشهای مردم جامعه است.
وی فتنه سخت را محصول فتنه نرم مانند فتنه ۸۸ دانست و بیان کرد: این فتنه از ۸ ماه قبل مقدمه آن آغاز شد آرام، آرام به مقطع رأیگیری رسید و در این مقطع یک فعل و انفعالاتی از جمله خطبه نماز جمله، نامه آن آقا انجام گرفت و اینها زمینههایی بود که بعد از اعلام رسمی نتیجه انتخابات اردوکشی آغاز شد.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه در عصر انبیا با فتنههای زیادی مواجه بودیم خاطرنشان کرد: باید از عبرتهای تاریخ برای واکسینه شدن جامعه در برابر فتنهها درس گرفت.
سعیدی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که این انقلاب تنها انقلابی است که یک چله پرشکوه بدون کوچکترین لطمه به آرمانها پشت سر گذاشته است گفت: در ۴۵ سال گذشته آرمانهای انقلاب اسلامی بهصورت کامل محفوظ مانده و لطمهای ندیده است.
وی با بیان اینکه قارون قبل و بعد از انقلاب تفاوت دارد تصریح کرد: در عصر انقلاب اسلامی با فتنههای زیادی مواجه بودیم که ملت با در صحنههای مختلف ضمن خلق حماسه فتنهها را خنثی و خاموش کردند.
عبرتهای تاریخی در زمینه فتنهها
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به عبرتهای تاریخی در زمینه فتنهها تصریح کرد: نخستین عبرت برای ما بسیار مهم است جایگاه خواص در فتنهها است.
سعیدی با بیان اینکه خواص در فتنهها نقش دارند ادامه داد: خواص در ابعاد منفی و مثبت فتنهها نقش دارند و مردم باید به این دو نقش توجه کنند.
وی خواص را شامل عوامل مباشر، دستاندرکاران طراح و مجریان، راضی، ساکت و پشتیبان دانست و اضافه کرد: مردم باید مواظب باشند در دام خواص منحرف و بیبصیرت قرار نگیرند.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا دسته دیگر در خواص را مجاهدان در مقابله با فتنهگران با پیروی از محور حق و رهبری دانست و گفت: بسیاری از ائمه جمعه، منبریها و سخنرانان این نقش بهخوبی ایفا کردند.
سعیدی، با بیان اینکه مرحوم آیتالله مصباح خط مقدم مبارزه با فتنهگران ۸۸ بود گفت: بسیاری از استادان حوزه علمیه نقش مهمی در این مبارزه سخت ایفا کردند.
وی با تحسین بر زنان قهرمان ایران خاطرنشان کرد: یکی از امتیازات انقلاب اسلامی حضور زنان پای انقلاب و ارزشهای آن است و در فتنه ۸۸ شیر زنان در دفاع از رهبری و ولایت پای انقلاب ایستادند و حماسه آفریدند.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا نخستین عبرت را بررسی عملکرد خواص در فتنهها دانست و افزود: در هر زمانی ممکن است خواص دچار خطا شوند باید عملکرد خواص مورد بررسی قرار گرفته شود.
سعیدی عبرت دوم را ویژگیهای فتنه دانست و ادامه داد: فتنه چند لایه پنهان، نیمه پنهان، روی صحنه، کف خیابان است و باید طراحان فتنه مشخص شوند چون فتنهگران از خودشان سند باقی نمیگذارند و برای خودشان حریم ایجاد میکنند.
وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ دارای چند لایه و پیچیدگی خاصی بود افزود: در فتنهها حق و باطل قاطی میشود و هنر مردان و زنان خدا و انقلابی با شناخت زمان این است که وقتی غبارآلود است حق و باطل را شناسایی کند.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه از فتنهگران از مقدسها سوءاستفاده میکنند افزود: مردم رکن اساسی هستند و با حضور حماسی در صحنه فتنه ۸۸ را خنثی کردند.
وی اضافه کرد: فتنهها قابل تکرار است و در ۴۵ سال گذشته مردم با ایستادگی در برابر فتنهها سربلند بیرون آمدند و انشاءالله این مسیر ادامه میدهند.
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