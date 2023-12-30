داوود شمس در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: ۹ دی یادآور حضور حماسی ملت ایران پس از فتنه فراگیری است که دشمنان طراحی کرده بودند و به یک روز ماندگار تبدیل شد که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان قله یاد کردند.

وی مطرح کرد: امروز به مناسبت چهاردهمین سالگرد این حماسه عظیم، اقشار مختلف مردم ولایی، انقلابی و همیشه در صحنه استان البرز همزمان با مردم سراسر کشور بار دیگر با حضور در راهپیمایی یوم الله ۹ دی، اقتدار و پایبندی خود به آرمان‌های نظام و انقلاب را به منصه ظهور گذاشتند.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز تصریح کرد: بی شک ملت ایران با این حضورها در عرصه‌های مختلف قصد دارند به دشمنان و فتنه گران ثابت کنند که هرگز از آرمان‌ها و ارزش‌های نظام و انقلاب که با مجاهدت‌ها و ریخته شدن خون شهدا کسب شده، دست بر نخواهند داشت.

شمس با اشاره به اینکه این ملت غیور و مقتدر همواره در مقابل فتنه‌ها و دسیسه‌های دشمنان و بدخواهان نظام هوشیارانه عمل می‌کنند، اظهار کرد: مردم ایران در عرصه‌های فتنه گون ورزیده، بصیرت آنها عمیق شده و دشمن شناسی آنان ارتقا یافته و اجازه نمی‌دهند که دشمنان به مقاصد شوم خود برسند.