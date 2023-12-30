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۹ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

رییس شورای شهر اردبیل:

لایحه تخفیف عوارض شهرداری اردبیل به تصویب رسید

لایحه تخفیف عوارض شهرداری اردبیل به تصویب رسید

اردبیل - رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: لایحه کاهش و تخفیف در عوارض شهرداری اردبیل با موافقت اکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید و به زودی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سید هاشمی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجوز برای اعمال کاهش ۳۰ درصد در عوارض‌های شهرداری اردبیل به مناسبت دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صادر شد.

وی افزود: این تخفیف‌ها طبق سنوات گذشته شهرداری همزمان با دهه مبارک فجر و به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در مطالبات اعمال می‌شود که شهروندان می‌توانند با بهره‌گیری از این فرصت طلایی شهرداری را در اخذ مطالبات خود یاری کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل بیان کرد: این کاهش از تاریخ ۱ بهمن تا ۲۵ بهمن ۳۰ درصد و از ۲۶ بهمن تا ۲۰ اسفند ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

سید هاشمی ادامه داد: عموم شهروندان و تمامی ادارات، بانک‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی می‌توانند با پرداخت ۵۰ درصد از بدهی خود به صورت نقدی و مابقی در پنج عوارض خود را پرداخت کرده در توسعه و آبادانی شهر سهیم باشند.

وی خاطرنشان کرد: عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند و کسب و پیشه سال‌های قبل و جاری، جرایم ماده صد و عوارض متعلقه بعد از ماده صد، کل عوارض بها خدمات مسکونی و تجاری و عوارض پذیره، کل عوارض اعیانی غیر مسکونی و نقل و انتقال مستغلات شهرداری سال‌های قبل و جاری، کل عوارض پروانه مسکونی و تجاری، عوارض تفکیک و نقل و انتقال، بخشودگی جرایم سال‌های قبل مربوط به عوارض خودرو اصل عوارض خودرو اخذ خواهد شد که از جمله مواردی است که شامل این طرح می‌شود.

کد مطلب 5980557

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