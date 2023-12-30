به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر شنبه در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از ایستگاه راه آهن اردبیل، اظهار کرد: ۹ دی روز بصیرت ملت ایران و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان علیه امت اسلامی و ولایت بود و باید در تاریخ این کشور این روز با عظمت پاس داشته شود.

وی تصریح کرد: استان اردبیل با داشتن مرز ۳۸۲ کیلومتری مراودات خوبی را با کشور آذربایجان دارد و باید تصمیم‌گیران ملی در مرکز فضایی را فراهم کنند تا گمرک بیله‌سوار احیا شده و با قدرت به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: سفر رییس جمهور به استان اردبیل به خاطر راه آهن اردبیل به تعویق افتاده و اگر قرار است این پروژه امسال تکمیل نشود، ضرورتی برای تداوم فشار به پیمانکاران وجود ندارد.

نیکزاد افزود: پیشنهاد می‌کنیم تا اعتبار مورد نیاز برای خرید ۶ هزار تن ریل از کارخانه‌های داخلی تأمین شود تا ما بتوانیم ریل مورد نیاز را خریداری و تحویل پیمانکاران دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۷۵۰ میلیارد تومان در تلفیق بودجه سال‌جاری برای راه آهن اردبیل – میانه اختصاص یافت که بخشی از آن تاکنون با تلاش و همت دولت پرداخت شده است.

نیکزاد اضافه کرد: سهم استان از محل تهاتر نفت یک هزار میلیارد تومان است که ۳۰۰ میلیارد تومان آن سهم پروژه راه آهن اردبیل – میانه است که باید در کمترین زمان تخصیص و به این پروژه اختصاص یابد.

وی بیان کرد: پیمانکاران نیز با وجود مطالباتی که از دولت در احداث راه آهن اردبیل – میانه دارند با تلاشی مضاعف سعی دارند تا قطعات مختلف را تکمیل و تحویل دهند.

نیکزاد در ادامه سخنان خود یادآور شد: مردم به معنای واقعی از منتخبان خود در مجلس انتظار دارند تا هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها را با حمایت دولت به سرانجام برسانند و ما امیدواریم این کار با تلاش مضاعف وزارت راه و شهرسازی به سرانجام برسد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در مورد اختصاص اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های راهسازی شمال و جنوب استان تصریح کرد: اگر این طرح‌های بزرگراهی و راه اصلی به سرانجام نرسد و یا سبب تعطیلی این پروژه‌ها شود، قطعاً نمایندگان شمال و جنوب استان با فشار مضاعف مردم و نوعی بی‌اعتمادی روبه‌رو خواهند شد.