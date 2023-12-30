۹ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب:

ملت ایران در آزمون فتنه سال ۸۸ با بصیرت خود سربلند شد

کرمانشاه- فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب با اشاره به بصیرت و زمان شناسی مردم، گفت: ملت ایران در آزمون فتنه سال ۸۸ با بصیرت خود سربلند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی کاکایی بعد از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی در اجتماع مردم سرپل ذهاب اظهار کرد: حماسه ۹ دی آزمون سربلندی ملت ایران در فتنه پیچیده دشمنان نظام و انقلاب بود.

وی افزود: فتنه‌های بیشماری در طول تاریخ اسلام برای ضربه زدن به دین اسلام اتفاق افتاده و آنچه که حائز اهمیت است نقش بصیرت و ولایت مداری مردم در خاموشی این فتنه‌ها بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب تصریح کرد: وقتی رهبر انقلاب می‌فرمایند ملت حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران از ملت زمان پیامبر (ص) بهتر هستند نشان دهنده عظمت مردم ایران است.

سرهنگ کاکایی بیان کرد: در زمان پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) با وجود ائمه معصوم اما بازهم برخی از مردم مغلوب فتنه‌ها می‌شدند اما مردم بزرگ ایران باوجود غیبت امام زمان (عج) هم فتنه‌های بسیاری را خنثی ساخته و مغلوب دشمنان نشدند.

