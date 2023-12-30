جوجه ریزی ۳۱ میلیون و ۵۹۷ هزار قطعه در واحدهای مرغ قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال ۳۱ میلیون و ۵۹۷ هزار قطعه‌ای در واحدهای مرغ گوشتی استان قزوین جوجه‌ریزی انجام شده است.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۳ میلیون و ۶۳۲ هزار قطعه بوده ۳۳ درصد رشد داشته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تعداد مرغداری‌های نیمچه گوشتی فعال در استان را ۳۸۰ واحد ذکر کرد که بیشترین واحدهای مرغداری این استان در شهرستان‌های تاکستان و قزوین متمرکز شده است.

وی ظرفیت این واحدهای مرغداری را ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه دانست و گفت: استان قزوین با تولید بیش از ۳۸۰ هزار تن گوشت مرغ مطلوب علاوه بر تأمین نیاز استان بخشی از نیاز استان‌های البرز و تهران را نیز تأمین می‌کند.