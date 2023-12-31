اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه نیمه کاره پردیسان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم، اظهار داشت: رفع معضلات حاشیه نشینی با ابزارهای مختلف قابل انجام است و یکی از این مباحث، ایجاد مجتمع های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است زیرا وقتی جوانان در عرصه ورزشی و فرهنگی حضور پیدا کنند می توانند محل زندگی خود را نیز تغییر دهند.

آقامیری تصریح کرد: در اولویت‌بندی‌های بودجه سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، باید توجه خاصی به موضوع فرهنگ و فرهنگ سازی در این مناطق انجام داد. باور داریم که اگر فرهنگ یک منطقه توسعه یابد، شاهد توسعه کاملی در همه بخش‌ها خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: فرهنگ، تنها در عرصه مذهبی و دینی خلاصه نمی شود بلکه فرهنگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… می تواند زمینه ساز تحولات گسترده در مناطق مختلف شهری به خصوص مناطق حاشیه‌نشین شود.

آقامیری در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای محیط زیستی در پروژه های توسعه شهری و استانی بیان کرد: هرجا که برای انجام کارهای خود از محیط زیست غافل شدیم، بعدها ده برابر آن را هزینه کرده ایم تا شاید شرایط به شکل سابق برگردد.

استاندار قم با بیان خبر حمایت وزیر ورزش و جوانان از حل مشکل مالی پروژه ورزشگاه ۴ هزار و ۵۰۰ نفری پردیسان، عنوان داشت: در بازدید دکتر هاشمی از پروژه ۴۵۰۰ نفری پردیسان، وی با مشاهده وضعیت ورزشگاه قول داد که با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان مشکل مالی احداث این ورزشگاه را حل کند.

وی با تقدیر از ورزشکاران کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی کشور بیان کرد: نتایج کسب شده توسط کشتی گیران قم در مسابقات ملی مایه افتخار است و قطعاً با توجه به نگاه پدرانه استانداری به همه رشته ها سعی می کنیم که از این رشته مهم و ملی که جزو مزیت‌های عالی ورزشی قم است نیز حمایت بیشتری داشته باشیم.

استان قم نیازمند ۲۰۰ سالن ورزشی است

استاندار قم با اشاره به مشکلات بانوان قم در زمینه ورزشی گفت: ورزش بانوان بسیار با اهمیت است، استان قم نیازمند ۲۰۰ سالن ورزشی است که نیمی از آنها باید برای برادران و نیمی از آن برای خواهران به شکل مستقل ساخته شود.

وی با بیان اینکه متولی ورزش در قم اختصاص یک سالن ورزشی اختصاصی برای بانوان را در دستور کار خود قرار دهد، خاطرنشان کرد: بانوان ورزشکار قمی نسبت به کمبود سالن اختصاصی معترص هستند، اداره کل ورزش و جوانان استان قم موظف است از این پس هر یک سالنی که برای آقایان می‌سازد یک سالن هم برای بانوان بسازد.

آقامیری بیان کرد: از همه خیرین دعوت می‌کنیم که در زمین هایی که توسط استانداری به شکل رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد در این امر مهم و خدا پسندانه که نقش مهمی در سلامت جسمی و معنوی نسل آینده کشور دارد مشارکت کنند. تاکنون در مناطقی این زمین ها را جانمایی کردیم و به دنبال احداث گسترده اماکن ورزشی در استان هستیم. خیرین حتی می توانند ورزشگاه هایی که با زمین رایگان دولت انجام می شود را به نام اموات خود نامگذاری کنند.

وی گفت: در موضوع برق، آب، گاز و استفاده از منابع خود در نهضت مسکن و پروژه های توسعه ای باید نگاه خاصی به محصولات دانش بنیان داریم. در ملاقات‌های مردمی یکی از مخترعین بیان می کرد که می تواند از نخاله‌ها برای ساخت مصالح جدید استفاده کند که این مدعی از سوی نهادهای مرتبط نیز رد نشد. باید از این ظرفیت ها برای توسعه کشور استفاده کنیم.

آقامیری در پایان اظهارکرد: باید برای حل مشکلات مردم پاسخ قاطعی داشته باشیم. نیازمند تصفیه خانه های بزرگ برای شیرین کردن آب قم هستیم.