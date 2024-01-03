خدمات ارزنده ژنرال سلیمانی برای زنده نگه داشتن آرمان فلسطین

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - آذر مهدوان و رؤیا فریدونی: اگر چه ۴ سال از شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی می‌گذرد اما هنوز هم تأثیر ایدیولوژی مقاومتی سردار سلیمانی در منطقه باقی است به طوری که با گذشت نزدیک به ۳ ماه روز از جنگ غزه، رژیم صهیونیستی هنوز نتوانسته موفقیت و یا دستاوردی از حمله‌های خود به دست آورد.

آنچه که این روزها از صدای لرزان مردم مظلوم غزه به گوش می‌رسد تاکید بر تداوم مسیر مقاومت تا پای جان شأن است. تحولات اخیر فلسطین نشان می‌دهد تلاش‌های شهید سلیمانی به ثمر نشسته است و محور مقاومت همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

خبرگزاری مهر به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با هدف بررسی اقدامات این شهید در منطقه به خصوص در رابطه با جبهه مقاومت، گفت‌وگویی با پروفسور «مهمت پرینچک» استاد دانشگاه مسکو انجام داده است. مشروح این گفتگو از نظر می‌گذرد:

نقش شهید سلیمانی در زنده نگه داشتن مساله فلسطین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آرمان فلسطین نه از طریق سخنرانی بلکه از طریق اقدامات مشخص و با ایجاد یک قدرت می‌تواند به موفقیت دست یابد. شاید ما سخنرانی‌های تند شهید سلیمانی را نشنیده باشیم اما می‌دانیم که او چه اقدامات مهمی برای موفقیت آرمان فلسطین انجام داده است. شهید سلیمانی در ارسال تسلیحات به گروه‌های مقاومت در فلسطین، آموزش نظامی آنها و در زمینه‌های لجستیکی مانند تولید موشک و … نقش مهمی ایفا کرد.

امروز همه درباره نقش شهید سلیمانی در ساخت تونل‌هایی که اکنون در شکست اسرائیل در غزه نقش دارند، صحبت می‌کنند. به برکت این تلاش‌ها، امروز صهیونیسم با شکستی جدی مواجه است. مکتب سلیمانی به عنوان یک فلسفه باید گسترش یابد. آرمان فلسطین فقط مختص جهان عرب یا جهان اسلام نیست زیرا اگر تنها به جهان عرب یا جهان اسلام محدود شود، نمی‌تواند به پیروزی واقعی دست یابد. به همین جهت بسیار مهم است که مکتب سلیمانی به جغرافیای کشورهای در حال توسعه و به تمامی کشورهایی که منافع آنها با صهیونیسم و امپریالیسم آمریکا در تضاد است، گسترش یابد.

چرا به شهید سلیمانی «شهید قدس» می‌گویند؟

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در مراسم تشییع شهید سلیمانی او را «شهید قدس» نامید. کمک‌های شهید سلیمانی برای زنده نگاه داشتن آرمان فلسطین برای همگان آشکار است. به همین دلیل فکر می‌کنم این عنوان شایسته ایشان است. اما شهید سلیمانی فقط شهید قدس نیست، او شهید همه ما و شهید تمام بشریت است. شهید سلیمانی مخالف رژیم صهیونیستی و امپریالیسم آمریکا بود. علاوه براین، او با گروه‌های تروریستی که به فرمان آمریکا در حال فعالیت در منطقه هستند، مبارزه می‌کرد. همه آنهایی که در مبارزه با رژیم صهیونیستی و امپریالیسم آمریکا به شهادت می رسند شهیدی برای بشریت به شمار می‌روند.

شهید سلیمانی در تضعیف موقعیت اسرائیل نقش چشمگیری داشت. او خدمت بزرگی نه تنها به ایران و فلسطین بلکه به همه کشورهای اوراسیا کرد. چگونه از میراث به جا مانده از شهید سلیمانی باید محافظت کرد؟

قبل از هر چیز باید به تمایز بین سنی و شیعه در جهان اسلام پایان داده شود و جهان اسلام متحد شود. از سوی دیگر، توسعه راهبردها برای گرد هم آوردن قدرت‌های بزرگ در اوراسیا و برداشتن گام‌هایی برای آزادسازی فلسطین، خاورمیانه و کل اوراسیا ضروری است. علاوه براین، اقدام برای تضمین امنیت تمامیت ارضی سوریه به معنای حمایت از آرمان شهید سلیمانی، ضروری است.

ترکیه، ایران، روسیه و سوریه باید گرد هم آمده و برای از بین بردن مراکز تروریستی در ادلب و شرق فرات گام بردارند. نشست آتی آستانه فرصت بسیار خوبی برای این امر است. تهران، آنکارا و مسکو برای پایان دادن به تروریسم جدایی‌طلب پ‌ک‌ک و پ.ی. د در شرق فرات و از بین بردن مراکز ترور در ادلب باید تصمیماتی اتخاذ کنند. با این کار، حضور نیروهای آمریکایی نیز در آنجا به پایان خواهد رسید. هم مراکز تروریستی در ادلب و هم مراکز تروریستی جدایی طلب در شرق فرات مورد حمایت آمریکا و اسرائیل هستند. حمایت از آرمان سلیمانی مستلزم پاکسازی شرق فرات از حضور آمریکایی اسرائیلی است.