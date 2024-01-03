به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که عناصر خود را در طول نوار مرزی با لبنان به حالت آماده باش درآورده است.

ارتش این رژیم همچنین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سامانه موشکی گنبد آهنین را در طول نوار مرزی با لبنان و منطقه الجلیل تقویت کرده است.

این در حالی است که سامانه گنبد آهنین در طول جنگ‌های گذشته و درگیری‌های کنونی ناکارآمدی خود را برای رهگیری موشک‌های نیروهای مقاومت ثابت کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که این اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی بعد از نشست میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و یوآو گالانت وزیر جنگ و بنی گانتز عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

پیش از این حزب الله لبنان اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی پاسخ ترور بزدلانه خود علیه صالح العاروری یکی از رهبران برجسته جنش حماس در بیروت را خواهد گرفت.

در همین راستا رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که رژیم صهیونیستی وقوع یک حمله موشکی از سوی حزب الله لبنان در پاسخ به این ترور را پیش بینی می‌کند.

اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته با صدور بیانیه ای در واکنش به ترور فرمانده شهید «صالح العاروری» در کنار «سمیر فندی» و «عزام الأقرع» دو تن دیگر از فرماندهان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تاکید کرد: اقدام رژیم اشغالگر صهیونیستی در ترور فرمانده شهید العاروری و همراهانش یک عمل کاملاً تروریستی است که نقض تمامیت ارضی لبنان به شمار رفته و به معنی گسترش دایره تجاوزهای رژیم صهیونیستی است.