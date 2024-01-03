به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ قطر آماده می‌کند و امیر قلعه نویی (سرمربی تیم ملی) ۲۶ بازیکن را به اردوی تیم ملی فراخوانده فرخوانده که با انتقاداتی از سوی برخی از کارشناسان و فوتبالدوستان مواجه شده است.

ناصر ابراهیمی کارشناس فوتبال ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی اظهار داشت: قلعه نویی از مربیان باتجربه فوتبال ایران محسوب می‌شود و با توجه به شناختی که از بازیکنان دارد، مطمئناً نفراتی که به نفع تیم ملی در جام ملت‌ها بوده اند را به اردو دعوت کرده است.

بازیکنان فعلی تیم ملی با تجربه هستند

او ادامه داد: درست است که میانگین سنی ایران نسبت به دیگر تیم‌های حاضر در مسابقات بالا است اما این نفرات سال‌ها با هم در تیم ملی کار کرده اند و با شرکت در میادین مختلف، تجربه زیادی را به دست آورده اند که می‌تواند به تیم ملی و سایر بازیکنان تازه کار کمک کند. اگر می‌خواهیم تیم ملی باکیفیتی داشته باشیم اول از همه باید اصول درست بازیکن سازی را در کشور پیاده کنیم.

پیشکسوت فوتبال ایران افزود: بیش از ۴ دهه از آخرین قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا می‌گذرد و باید برای این مساله چاره‌ای اندیشید، نباید به راحتی از موضوع گذشت. زمانی که من هدایت تیم ملی را بر عهده داشتم در جام ملت‌های سال ۱۹۸۴ سنگاپور تا مرحله نیمه نهایی پیش رفتیم و در حالی که بهترین بازیکنان را در اختیار داشتیم اما ضربات پنالتی مانع از راهیابی ما به دیدار پایانی شد. در نیمه نهایی به مصاف عربستان رفتیم و خیلی برتر از حریف بودیم اما بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تلخ‌ترین خاطره ام از جام ملت‌ها به سال ۱۹۸۴ بر می‌گردد

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران خاطر نشان کرد: در ضربات پنالتی بازی را به عربستان واگذار کردیم تا نتوانیم به فینال راه یابیم؛ در دیدار رده بندی هم دقیقاً اتفاقات نیمه نهایی برای تیم ملی پیش آمد و بازی با کویت با نتیجه تساوی به پایان رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده در ضربات پنالتی هم بازی را به کویت واگذار کردیم تا نتوانیم به مقام سومی مسابقات هم دست یابیم. واقعاً در آن سال حق تیم ملی عنوان قهرمانی بود و از آن موقع تاکنون من هیچ تیمی را به خوبی بازیکنانی که من در اختیار داشتم، ندیدم. جام ملت‌های سال ۱۹۸۴ یکی از تلخ‌ترین خاطرات من در این مسابقات بود چون هیچگاه به حق خود نرسیدیم.

قلعه نویی کشف من بوده است

ابراهیمی تصریح کرد: قلعه نویی کشف من بوده و سال‌ها زیر نظر من کار کرده است. او دستیاران جوان و خوبی در تیم ملی دارد که در امر آنالیز و … به قلعه نویی کمک می‌کنند. نباید به انتخاب بازیکن توسط او گلایه‌ای گرفت، قلعه نویی اکنون سرمربی ایران است و بیشتر از هر فرد دیگری روی بازیکنان شناخت دارد. به نظرم اگر او می‌خواهد در این مسابقات موفق ظاهر شود باید ترکیب تیم را به گونه‌ای بچیند که هم در آن بازیکنان جوان حضور داشته باشند و هم باتجربه، چون ترکیبی از آنها می‌تواند سبک بازی تیم ملی را بسیار بهتر از قبل کند.

انتقادها باید منصفانه باشد

پیشکسوت فوتبال ادامه داد: نباید با انتقادهای ناصحیح تیم ملی که اکنون نیاز به آرامش دارد را به حاشیه برد؛ همه اهالی فوتبال باید متحد باشند تا تیم ملی پس از دهه‌ها بتواند عنوان قهرمانی را به دست آورد. مسؤولان هم باید به قلعه نویی فرصت دهند و نمی‌شود که پس از عدم نتیجه گیری او را برکنار و یک مربی خارجی جایگزین وی کنیم. نمونه بارز مربیان خارجی در فوتبال ایران را می‌توانیم به کارلوس کی روش اشاره کنیم. این مربی ۸ سال هدایت تیم ملی را عهده دار بود اما هیچ دستاوردی نداشت.

او در پایان تصریح کرد: همانگونه که به مربیان خارجی زمان کافی داده می‌شود باید به مربیان داخلی هم فرصت داده شود تا به اهداف خود در تیم ملی برسند. فوتبال ایران جای زیادی برای پیشرفت دارد و باید در همه زمینه‌ها برنامه ریزی شود تا بازیکنان جوان هم کم کم به ترکیب اصلی راه یابند.