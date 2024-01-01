سرلشکر صفوی عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت مقام معظم رهبری، سرلشکر سید یحیی صفوی با حفظ سمت، به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد.

سردار سرلشکر پاسدار «سید یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، با موافقت مقام معظم رهبری و با حفظ سمت دستیاری معظم له، به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمده و مسئولیت کمیسیون دفاعی- امنیتی این شورا را برعهده گرفته است.

پیش از این سردار «حسین دهقان» این مسوولیت را بر عهده داشت که با توجه به انتصاب او به ریاست بنیاد مستضعفان، سرلشکر صفوی جایگزین سردار دهقان شد.

سرلشکر صفوی ده سال فرماندهی کل سپاه را بر عهده داشته و هم اکنون تنها دستیار مقام معظم رهبری است.

وی استاد تمام رشته جغرافیای سیاسی و ژئواستراتژی و صاحب نظر در حوزه دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی از جمله نظریه قطب قدرت جهان اسلام، گسل ژئوکالچر میان غرب و انقلاب اسلامی، اتصال سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیوند قلمروهای برّی و بحری از طریق جمهوری اسلامی ایران است.