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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۷:۱۷

هم‌زمان با سالروز شهادت سردار سلیمانی؛

دادگاه جنایات آمریکا در فرودگاه بغداد برگزار می‌شود/اخراج عمو سام

دادگاه جنایات آمریکا در فرودگاه بغداد برگزار می‌شود/اخراج عمو سام

نمایش میدانی «دادگاه» به کارگردانی کوروش زارعی و با حضور بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون عراق، هم‌زمان با سال‌روز شهادت سردار قاسم سلیمانی در فرودگاه شهر بغداد اجرا می‌شود.

کوروش زارعی بازیگر و کارگردان تئاتر که این روزها در کشور عراق حضور دارد، درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: سیدمصطفی موتورچی نمایشنامه‌ای را با عنوان «دادگاه» نوشته است که این نمایشنامه به زبان عربی ترجمه و با حضور بهترین بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون عراق تمرین و تولید شده و به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، در حال اجرای آن هستیم. در این نمایش میدانی ۹ بازیگر اصلی و ۳۰ نفر گروه حرکت از کشور عراق حضور دارند.

وی درباره موضوع نمایش میدانی «دادگاه»، توضیح داد: قصه نمایش در یک دادگاه اتفاق می‌افتد که برای جنایات ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است. در این دادگاه عمو سام به عنوان نماینده آمریکا حضور دارد و مردم عراق خونخواهی حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و شهدای دیگر را طلب می‌کنند که طی اشغال عراق توسط آمریکا و همچنین شکل‌دادن داعش، شهید شدند. در این دادگاه عمو سام محکوم و رأی به خروج نیروهای آمریکا از منطقه داده می‌شود.

زارعی اظهار کرد: پس از اجرای نمایش بازیگران به همراه تماشاگران «دادگاه» به محل شهادت حاج قاسم و ابومهندس المهدی می‌روند تا با این شهدای گران‌قدر پیمان دوباره‌ای ببندند.

کارگردان نمایش میدانی «دادگاه» درباره زمان و مکان اجرای این اثر نمایشی، گفت: این نمایش میدانی را به مدت ۱ هفته تا ۱۰ روز در فرودگاه بغداد و فضایی باز اجرا می‌کنیم.

وی یادآور شد: در این نمایش از جلوه‌های ویژه میدانی بهره برده‌ایم و در هر اجرا میزبان ۳ تا ۴ هزار تماشاگر هستیم.

زارعی با بیان این‌که نمایش میدانی «دادگاه» تولید مشترک مرکز «مهنا» و مرکز هنری حشدالشعبی عراق است، درباره احتمال اجرای این اثر در ایران، بیان کرد: حجم تولید نمایش «دادگاه» و تعداد عوامل آن بالا است و این امر هزینه‌های سفر و اجرای نمایش را بسیار بالا می‌برد. ضمن این‌که بازیگران عراقی درگیر پروژه‌های مختلف تصویری نیز هستند از این رو نمایش در ایران اجرا نخواهد شد.

کد مطلب 5983102
فریبرز دارایی

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