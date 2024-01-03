  1. استانها
  2. همدان
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۱۷

استاندار همدان:

واژه‌ مادر در فرهنگ انسان‌ساز اسلام بسیار مقدس است

واژه‌ مادر در فرهنگ انسان‌ساز اسلام بسیار مقدس است

همدان-استاندار همدان گفت: واژه‌ مادر در تمامی فرهنگ‌ها مورد احترام است، به ویژه در فرهنگ انسان‌ساز اسلام که توجه ویژه‌ای به بانوان دارد، این واژه بسیار مقدس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه سه‌شنبه در نشست با بانوان شاغل در استاندار، همدان گفت: در اعراب جاهلیت وجود فرزند دختر مایه ننگ بود اما پیامبر اکرم (ص) در نهایت تکریم خانم فاطمه‌زهرا (س) را خطاب می‌کردند و به ایشان احترام می‌گذاشتند.

وی ادامه داد: وجود سوره‌های نساء و حضرت مریم (س) نشان از نگاه ویژه‌ی خداوند متعال به بانوان دارد.

قاسمی‌فرزاد افزود: هر جامعه‌ای که به رشد و صلاح رسیده و هر خانواده‌ای که به سعادت دست پیدا کرده به دلیل نقش بی‌بدیل زنان و مادران است.

وی اضافه کرد: شهید سلیمانی که در سالگرد شهادتش هستیم، مردمی را نجات داد که در چنگال داعش گرفتار بودند و با زنان رفتاری ناشایست داشتند.

استاندار همدان تصریح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی روح مقاومت در بین آزادی‌خواهان و مردم فلسطین را زنده و تقویت کرد.

کد مطلب 5983761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها