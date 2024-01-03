به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه سه‌شنبه در نشست با بانوان شاغل در استاندار، همدان گفت: در اعراب جاهلیت وجود فرزند دختر مایه ننگ بود اما پیامبر اکرم (ص) در نهایت تکریم خانم فاطمه‌زهرا (س) را خطاب می‌کردند و به ایشان احترام می‌گذاشتند.

وی ادامه داد: وجود سوره‌های نساء و حضرت مریم (س) نشان از نگاه ویژه‌ی خداوند متعال به بانوان دارد.

قاسمی‌فرزاد افزود: هر جامعه‌ای که به رشد و صلاح رسیده و هر خانواده‌ای که به سعادت دست پیدا کرده به دلیل نقش بی‌بدیل زنان و مادران است.

وی اضافه کرد: شهید سلیمانی که در سالگرد شهادتش هستیم، مردمی را نجات داد که در چنگال داعش گرفتار بودند و با زنان رفتاری ناشایست داشتند.

استاندار همدان تصریح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی روح مقاومت در بین آزادی‌خواهان و مردم فلسطین را زنده و تقویت کرد.