کتاب «شرح خطبه حضرت زهرا (ع)» به چاپ هجدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شرح خطبه حضرت زهرا (ع)» اثر آیت الله سید عزالدین حسینی زنجانی و به کوشش سید محمد حسینی زنجانی در ۷۰۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ هجدهم رسید.

تأمل و اندیشه در گفتار حضرت زهرا (ع) ما را به حقایقی رهنمون می‌سازد که مطالعه هیچ کتابی آن را به دست نمی‌دهد، حقایقی، چو برحق بودن این خاندان، پایمال شدن حق و حقوق ایشان، سکوت سنگین و دردآور بعضی اصحاب در قبال این عزیزان.

کتاب حاضر، اثری است که با موشکافی و باریک شدن در سخنان آن حضرت، دقایقی را می‌نمایاند که در روشن کردن حقانیت این خاندان نقش بسزایی دارد؛ دقایقی که بسیاری از روی بغض و کینه توزی آن را ندیده گرفته‌اند.

ساختار اثر

این کتاب در ۱۳ بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «حمد و ثنای الهی» به بیان حمد و شکر، قرآن و تسبیح موجودات و هماهنگی و توالی نعمت‌ها پرداخته، فراتر بودن نعمت‌ها از درک انسان‌ها، مسؤولیت در برابر نعمت‌ها و مفهوم شکر در قرآن را بررسی کرده و راز تأکید قرآن بر حمد و شکر و تسبیح، وجود دو کانون عقل و عواطف در انسان و تفاوت مکتب انبیا با مکتب‌های دیگر را مورد تأکید قرار داده است.

بخش دوم با عنوان «توحید و صفات الهی» توحید و یکتاپرستی قبل از شرک، مراتب توحید و شهادت به وحدانیت را تبیین کرده و نظم در موجودات جهان، قدرت و اراده خدا و اهداف خلقت را بررسی می‌کند.

«نبوت» عنوان سومین بخش از کتاب حاضر است که در آن شخصیت پیامبر (ص)، اوضاع جهان در دوران بعثت و تأمین آرامش در مکتب انبیا تشریح شده است.

نویسنده در بخش چهارم با عنوان «قرآن و فلسفه احکام» شرافت مخاطب بودن به خطاب الهی، روشنی دلایل قرآن و فلسفه احکام را بیان کرده، نماز وسیله پاکی از کبر، زکات وسیله تزکیه و حج برای استواری دین را مورد تأکید قرار داده، جهاد مایه عزت اسلام، صبر موجب اجر و پاداش و تشریع امر به معروف برای مصلحت عمومی را شرح داده و احسان به والدین سپر خشم خدا، حرمت خمر برای جلوگیری از پلیدی، ترک دزدی موجب عزت نفس و عدالت حاکمان موجب اصلاح دولت و محبت رعیت را به رشته تحریر درآورده است.

بخش پنجم با عنوان «ای مردم! بدانید که من فاطمه‌ام» به بیان انقلاب پیامبر، خدمت‌های مولای متقیان (ع)، رنج پذیری علی (ع) در راه خدا و علی (ع) امیرالمومنین اختصاص دارد.

بخش ششم با عنوان «بازگویی دوران رکود پس از انقلاب» دشمن خارجی و داخلی، پوسیده شدن دین و سیمای خلیفه اول قبل از اسلام را بررسی کرده و توبیخ انصار، سقوط در فتنه و وقایع پس از رحلت پیامبر را به نگارش درآورده است.

«محاکمه خلیفه از طرف حضرت زهرا (ع)» عنوان هفتمین بخش از کتاب مذکور است که در آن دفاع از فدک با استناد به قرآن و سنت مورد تأکید قرار گرفته است.

بخش هشتم با عنوان «صدیقه طاهره (ع) و آنان که حق را یاری نکردند (انصار)» نیاکان انصار، سرانجام انصار و شرک بعد از ایمان را تبیین کرده و موانع قیام، عدم قیام در راه حق و ناامیدی حضرت زهرا از تأثیرپذیری انصار را شرح داده است.

نویسنده در بخش نهم با عنوان «پاسخ خلیفه» هدف خلیفه از تواضع ظاهری و بحثی درباره حدیث «نحنُ مَعاشِرَ الاَنبیاءِ…» را بیان کرده است.

بخش دهم با عنوان «پاسخ صدیقه طاهره (ع)» توطئه غصب فدک و خلیفه و اجماع مسلمانان را بررسی می‌کند.

بخش یازدهم با عنوان «فاطمه (ع) و مردم» به تشریح توبیخ انصار و مهاجرین اختصاص دارد.

بخش دوازدهم با عنوان «فاطمه (ع) و علی (ع)» اشکال بر پرخاش حضرت زهرا در برابر حضرت علی (ع) را شرح می‌دهد.

«فاطمه (ع) و زنان انصار» عنوان سیزدهمین و آخرین بخش از کتاب حاضر است که در آن بحث در سند و مطالب کلی، خلافت و وحی، چرا قریش به علی (ع) تمایل نداشت و پی آمد انتخاب غلط به رشته تحریر درآمده است.

عدالت حاکمان موجب اصلاح دولت و محبت رعیت

متن: «و عدل الحُکّامِ اِیناسا للرّعیهِ؛ دادگری و عدالت در والیان امور را موجب انس رعایت قرار داد».

شرح: این فراز، از جمله پربارترین سخنان آن حضرت (که یادگار نبوت به وسیله آن ثابت می‌کند که بضعه رسول (ص) است) و نشانگر استجابت دعای آن بزرگوار درباره اهل بیت خود است که فرمود: «اللهم اَعطِهم فَهمی و حُکمی؛ بارالها! به اهل بیت من فهم و قضاوت مخصوص به من را ارزانی فرما».

این سخن راجع به آئین مملکت داری است و این فراز به منزله صغرای قیاسی است که ترتیب آن چنین است:

«العدل ایناس للرعیه، و کلّ ایناس للریعه مصلح للدوله فالعدل مصلح للدوله؛ عدالت انگیزه انس و محبت رعیت است و هرگونه انس و محبت رعیت موجب اصلاح دولت است. پس عدالت اصلاح کننده دولت است».

این موضوع یکی از ارکان اساسی مملکت داری است زیرا عدل نسبت به رعیت، به امور دولت برمی‌گردد که امروزه از آن به سیاست تعبیر می‌کنند.