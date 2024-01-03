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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۳۸

بامداد امروز در میدان فلسطین؛

اجتماع مردمی ۱:۲۰ برگزار شد/شب‌زنده‌داری به‌ یاد سردار دل‌ها

اجتماع مردمی ۱:۲۰ برگزار شد/شب‌زنده‌داری به‌ یاد سردار دل‌ها

اجتماع مردمی ۱:۲۰ بامداد سالروز شهادت سردار سلیمانی با حضور مردم تهران در میدان فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب‌زنده‌داری و اجتماع مردم ایران بر سر مزار حاج‌قاسم سلیمانی در کرمان، مردم تهران نیز تدارک یک‌مراسم مردمی را دیدند و بامداد امروز چهارشنبه ۱۳ دی همزمان با ساعات شهادت حاج‌قاسم، در میدان فلسطین تجمع کردند.

برای برپایی این‌تجمع، بخشی از میدان فلسطین را به سن و صندلی‌های مخاطبان اختصاص داده بودند که برنامه‌های سرودخوانی، قرائت قرآن، همخوانی سرود سلام‌ فرمانده و ... با حضور کودکان و نوجوانان در این‌محوطه برگزار شد.

اجتماع مردمی ۱:۲۰ برگزار شد/شب‌زنده‌داری به‌ یاد سردار دل‌ها

غرفه محصولات فرهنگی، غرفه مادر و کودک، موکب و چایخانه و غرفه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای فلسطین از دیگر بخش‌ها و خیمه‌هایی بودند که در گوشه و کنار میدان فلسطین برپا شده بودند.

حاضران در میدان فلسطین با شروع برنامه‌های «اجتماع ۱:۲۰» از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه سه‌شنبه تا حدود ساعت ۲ بامداد امروز اقدام به شب‌زنده‌داری کرده و در بخش‌های مخلتفی چون سرودخوانی، مداحی و عزاداری، یاد و خاطره سردار سلیمانی، ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان را گرامی داشتند. تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن نیز از دیگر بخش‌های این‌مراسم مردمی بود.

گزارش تصویری این‌مراسم در این‌پیوند قابل دسترسی است.

کد مطلب 5983954

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