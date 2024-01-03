به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دستگاه کرایوستات همچنین امکان برش انجمادی را فراهم می‌کند که در مطالعات ایمونوفلورسانس و ایمونوشیمی آنزیمی مفید است. کاربرد دیگر این دستگاه در رنگ آمیزی برخی کربوهیدرات‌ها و لیپیدهای موجود در بافت است.



یاسر مهدی زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان دید سبز با اشاره به فعالیت‌های شرکت در طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی خصوصاً تجهیزات پاتالوژی گفت: شرکت دید سبز در سال ۱۳۷۵ با هدف طراحی و تولید دستگاه های آزمایشگاهی پزشکی در شهرستان ارومیه آغاز به کار کرد. با توجه به اهداف تعریف شده شرکت، ابتدا دستگاه آماده سازی بافت (Tissue Processor) در اوایل سال ۱۳۷۶ طراحی و تولید شد و پس از گذراندن مراحل اخذ تایید تولید انبوه آن آغاز شد.

وی ادامه داد: با توجه به اهداف بلند مدت شرکت دید سبز در طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی خصوصاً تجهیزات پاتالوژی در مدت زمان کوتاهی این شرکت طراحی و تولید سایر محصولات پاتالوژی را در برنامه توسعه خود قرار داد و به تدریج محصولاتی از قبیل مدل های پیشرفته تر دستگاه آماده سازی بافت، دستگاه میکروتوم (ROTARY MICROTOME)، دستگاه دیسپنسر پلاس (PARAFFIN DISPENSER PLUS)، دستگاه تیشوفلوت (TISSUE FLOAT)، دستگاه هات پلیت (HOT PLATE) و دستگاه کولد پلیت (COLD PLATE) را تولید کرد.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت همزمان با توسعه و تنوع بخشیدن به محصولات تولیدی خود اقدام به توسعه و تجهیز خود از حیث نیروی انسانی متخصص و ماشین آلات و تجهیزات کرده به طوری که در حال حاضر یکی از قدرتمند ترین شرکت های طراحی و تولید کننده کامل تجهیزات پاتالوژی در کشور ایران به شمار می آید.

مهدی زاده با اشاره به اینکه تولید دستگاه کرایوستات در دنیا، انقلابی در صنعت پاتولوژی بوده و تاثیر قابل توجهی در تشخیص و درمان زودهنگام و به‌موقع بیماری‌ها داشته است، اظهار داشت: خوشحالیم که موفق شدیم دستگاه کرایوستات را هم با پیشرفته ترین ابزار و تکنولوژی روز دنیا با کیفیت بالا به صورت کاملا داخلی به مصرف کنندگان ارائه کنیم.