نخستین همایش «سادات تشیع و تسنن استان تهران» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی حسینزاده دبیر کل بنیاد سادات و رئیس شورای سادات استان تهران ضمنخیر مقدم به میهمانان و برگزار کنندگان همایش، به تشریح فلسفه حکمرانی سادات پرداخت و گفت: حکمرانی سادات اینجاست که حکمرانی بدون منت دارند.
در ادامه مجید صمدیان مدیر عامل بنیاد سادات کشور با ارائه گزارشی از این بنیاد گفت: مهمترین هدف ما ایجاد شبکه منسجم و متحد از سادات است. ساداتی که همیشه محور وحدت و اثر گذار بودهاند، برای ایجاد این شبکهسازی شورای سادات در استانها تشکیل شد.
وی ادامه داد: یکی از کارهایی که ما در طول این مدت انجام دادیم، ایجاد ظرفیتها و شناخت مناطق ساداتنشین استانها است، تکریم سادات یک ریشه تاریخی در سالهای متمادی در ایران و جهان داشته است.
مدیرعامل بنیاد سادات کشور اظهار کرد: سادات همیشه منشأ اثر هستند و در حرکتهای جهادی نقش مهمی دارند، از این رو برای ایجاد شبکهسازی منسجم و جهادی سادات اقداماتی باید داشته باشیم. برای ایجاد شبکهسازی سادات هم راهی نداریم جز اینکه پلتفرمها یا شبکههای جهانی استفاده کنیم.
در پایان این مراسم از دو کتاب منتسب به سید الشهدای مقاومت با عنوان «مکتب سلیمانی» و «راه سلیمانی» و یک نشریه با عنوان «سیادت» رونمایی شد.
آئین تجلیل از سادات برگزیده کشور، اجرای گروه سرود ترنم بهشتی، رونمایی از تندیس حاج قاسم به دست گروه جوانان سادات استان تهران نیز از دیگر برنامههای جانبی این همایش بود.
اولین همایش "سادات تشیع و تسنن استان تهران" با مشارکت وزارت تعاون، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و بنیاد سادات، با حضور سادات برگزیده در سالن ۱۷ شهریور وزارت کار و تعاون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی حسینزاده دبیر کل بنیاد سادات و رئیس شورای سادات استان تهران ضمنخیر مقدم به میهمانان و برگزار کنندگان همایش، به تشریح فلسفه حکمرانی سادات پرداخت و گفت: حکمرانی سادات اینجاست که حکمرانی بدون منت دارند.
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