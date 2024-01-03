کمال اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد انتظارات مردم شهرستان خرمدره در آستانه سفر رئیس جمهور به استان زنجان اظهار کرد: علاوه بر ازدواج، اشتغال و مسکن که دغدغه همه مردم کشور است، باید به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد که خرمدره در این تقسیمات مثل یک جزیره مانده و در موضوعاتی مثل اختصاص اعتبار چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زمین‌های خرمدره عنوان درجه یک دریافت کرده و به بخش کشاورزی اختصاص دارد، یادآور شد: همین موضوع اختصاص زمین برای ساخت مسکن را با چالش مواجه کرده است.

رئیس شورای شهرستان خرمدره با اشاره به اینکه جمعیت شهرستان خرمدره به میزانی است که نه جزو شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و نه بالای ۵۰۰ هزار نفر است، عنوان کرد: به همین دلیل اعتبار مناسبی هم دریافت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه امکانات تفریحی و فرهنگی در شهرستان خرمدره محدود است، تصریح کرد: از طرفی وضعیت زمین‌ها برای اجرای طرح مشوق‌های فرزندآوری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخص نیست.

اسدی به وجود شهرک صنعتی در این شهرستان اشاره کرد و گفت این شهرک به اندازه ظرفیت شهرستان توسعه پیدا نکرده و به آن رسیدگی نشده است.

وی ادامه داد: در بحث ایجاد ارزش افزوده و به‌کارگیری نیروها و ایجاد اشتغال ظرفیت‌های زیادی در این شهرستان وجود دارد اما در گسترش شرکت‌های تولیدی مشکلاتی وجود دارد.