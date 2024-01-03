دیوان محاسبات با اقدامات پیشگیرانه به دنبال کاهش تخلفات است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با حضور در دیوان محاسبات کشور با رئیس کل این نهاد نظارتی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در این نهاد نظارتی، اظهار کرد: دیوان محاسبات از جایگاه و اهمیت بالایی در کشور برخوردار است و نظارتهای آن در بخشهای مختلف، میتواند باعث ایجاد انضباط و شفافیت شود.
امام جمعه بوشهر افزود: انتظار میرود اقدامات صورت گرفته در دیوان محاسبات کشور بیش از پیش توسعه یابد تا از این طریق شاهد بهبود عملکرد دستگاههای مختلف در کشور باشیم.
آیت الله صفایی بوشهری تاکید کرد: رویکرد تحول گرایانه در دیوان محاسبات کشور باعث تحرک دستگاههای مختلف خواهد شد و تمام دستگاهها باید این فرصت را غنیمت شمرده و با ظرفیتهای جدیدی که نظارتهای پیشگیرانه دیوان محاسبات در کشور ایجاد کرد بیش از پیش در مسیر توسعه گام بردارند.
در این دیدار «سید احمدرضا دستغیب» رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز ضمن قدردانی از همکاری ائمه محترم جمعه در نهادینه کردن صیانت از بیت المال، گزارشی از آخرین اقدامات و تحولات صورت گرفته در این نهاد نظارتی را تشریح کرد.
دستغیب با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دیوان محاسبات کشور، گفت: اجرای قانون حساب واحد خزانه، به روز شدن سامانهها، کاهش اطاله دادرسی، افزایش هیأتهای مستشاری و رسیدگی به شرکتهای دولتی و شبه دولتی از جمله اقداماتی است که توسط دیوان محاسبات کشور مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات رویکردهای جدیدی را در دستور کار قرار داده است، گفت: در تلاش هستیم تا بیشتر از قبل با اقدامات پیشگیرانه به کاهش تخلفات در کشور کمک کرده و همچنین ضمن نظارت دقیق بر نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی با تعامل دوجانبه زمینه را برای تصمیم گیری صحیح مدیران در کشور فراهم کنیم.
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